Auch 2019 Teilnahme am „Lebendigen Neckar“

„Der „Lebendige Neckar“ hat uns Geld in die Kasse gespült“, freute sich der Kassenwart des Radsportvereins (RSV) Edingen-Neckarhausen, Hans-Joachim Zeyher, bei der Jahreshauptversammlung. Auch in diesem Jahr werden sich die Radsportler mit ihrer Gulaschkanone wieder oberhalb der Neckarhäuser Fähranlegestelle positionieren. Neben dem Rück- und Ausblick standen auch Wahlen auf der Tagesordnung.

Der erste Vorsitzende Wolfgang Schmalz begrüßte die Mitglieder. Gut die Hälfte des aktuell 29-köpfigen Vereins war zur Versammlung in die „Neckarperle“ gekommen. In seinem Geschäftsbericht ließ Geschäftsführer Carsten Günter das abgelaufene Jahr noch einmal Revue passieren. Er erwähnte verschiedene radsportliche Aktivitäten. Dazu zählte unter anderem auch eine Radtour für die bretonischen Gäste aus Anlass der Partnerschaftsfeier mit Plouguerneau. Beim Sommerlauf des TV Edingen begleiteten einige RSV-Radler die Läufer als „Wegweiser“ auf dem Rundkurs.

Trikots aus Einnahmen finanziert

Zwar ganz ohne Rad aber im obligatorischen roten Trikot erkennt man sie auch beim Aktionstag „Lebendigen Neckar“. Ihr legendärer Erbseneintopf aus der nostalgischen Gulaschkanone ist längst kulinarischer Kult. „Dank der Einnahmen konnten wir die Trikots für unsere Mitglieder sponsern“, berichtete Kassenwart Zeyher. Seitens der Kassenprüfer bescheinigte Jürgen Jöst eine einwandfreie Kassenführung. „Veranstaltungen wie der Aktionstag sind eine wichtige Einnahmequelle für unseren Verein. Von den 42 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr bleibt so gut wie nix hängen, die Verbände knapsen da einiges ab“, ließ Vorsitzender Schmalz wissen. Er dankte den Helfern für ihren Einsatz.

Keine Veränderungen ergaben die Neuwahlen die von Ehrenmitglied Karl-Heinz Krüger geleitet wurden. Zweiter Vorsitzender bleibt Fabien Chevalier. Günter wurde als Geschäftsführer ebenfalls einstimmig in seinem Amt bestätigt. „Mit der Eröffnungstour sind wir in diesem Jahr später dran. Der Weg führt in die Pfalz ins Bergische“, kündigte Schmalz an.

Der Vorsitzende wies zudem auf die Mittwochs- und Samstagstouren hin, die gegenüber dem Neckarhäuser Schloss starten. Meistens führen die zwei bis zweieinhalb stündigen Radtouren Richtung Odenwald. Auch Nichtmitglieder können mit der entsprechenden Ausrüstung wie Rennrad und Helm mit radeln. „Wir sind je nach Ausdauer und Kondition in einer A- und B-Gruppe auf Tour“, informierte der Vorsitzende und fügte schmunzelnd an: „Wir lassen niemand unterwegs hängen.“ In der Gruppe zu radeln sei laut RSV-Radler Fritz Stumm etwas besonderes: „Man wird mitgenommen, ist motiviert und gut drauf, Radfahren macht als Gruppenerlebnis so richtig Spaß.“ fer

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019