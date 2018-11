Auch Blume und ein Elefant zeigen den Krieg

„Diese Ausstellung in den Museumsräumen des Schlosses soll zu einem besseren Geschichtsverständnis beitragen und hoffentlich zu friedfertigeren Einsichten führen.“ Mit diesen Worten hat die Kuratorin der Ausstellung „100 Jahre-Waffenstillstand“, Elke Kurtzer, ihre Rede bei der Vernissage beendet. Den Aktiven der IG Gemeindemuseum gelang eine beeindruckende Dokumentation, die nicht die menschenverachtenden Bestialitäten des Ersten Weltkriegs zur Schau stellt, sondern die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts aus einem ganz eigenen Blickwinkel beleuchtet.

„Vor 100 Jahren setzte ein Spross der hier im Schloss ansässigen Grafenfamilie, der Diplomat Graf Alfred von Oberndorff, seine Unterschrift unter das Waffenstillstands-Abkommen“, verband Kurtzer einen bedeutenden lokalen Bezug mit dem historischen Ereignis. In ihren Ausführungen ging sie ferner auf die geschichtlichen Zusammenhänge des Ersten Weltkriegs ein und sprach von einer totalen Technisierung der Tötungsmaschine Krieg.

Kurtzer erinnerte an das erbitterte Gemetzel um Verdun, das als die längste Schlacht in die Geschichte einging. Sie erwähnte in diesem Zusammenhang die „Kriegsblume“ des Heddesheimer Künstlers Bernd Gerstner, dessen Werke ebenfalls zu sehen sind.

„Anhand der rund 400 ausgestellten Objekte kann man nachvollziehen, wie schwer es damals für die Soldaten und Familien in der Kriegszeit gewesen sein muss“, stellte Bürgermeister Simon Michler zu Beginn der Vernissage im großen Schlosssaal fest. Durch persönliche Briefe, ausgewählte Zeitungsartikel, geschichtsträchtige Bilder und zahlreiche weitere Exponaten erhalte man ein Stück weit Einblick in die damaligen Lebensumstände. Er erinnerte an die einstige Erbfeindschaft zwischen Deutschen und Franzosen. „Umso dankbarer können wir heute über die positive Entwicklung der deutsch-französischen Freundschaft sein“, betonte das Ortsoberhaupt und fügte an: „Mit unserer langjährigen Partnerschaft zwischen Plouguerneau und Edingen-Neckarhausen leisten wir einen kleinen Beitrag zu dieser großen Aufgabe.“

Dietrich Herold als Vorsitzender des Fördervereins Gemeindemuseums sagte: „Möge diese Gedenkausstellung dazu beitragen, den Gedanken von Einigkeit, Recht und Freiheit in Deutschland, Europa und weltweit unbesiegbar zu machen.“ Er würdigte die Arbeit der IG Museum-Aktiven mit den Worten: „Wir sind in der glücklichen Lage, Mitbürger zu haben, die ihre Kreativität, Kraft und Zeit der Museumsarbeit ehrenamtlich widmen.“

Für die musikalische Umrahmung der Vernissage sorgte die junge Pianistin Yacintha Theato ebenso eindrucksvoll wie ausdruckstark. Letzteres trifft auch auf die gesamte Ausstellung zu. „Eine einzigartige Dokumentation aus Kunst und Realität“, würdigte beispielsweise VHS-Kursleiter Michael Huber die zeitbezogenen Zeichnungen von Karl Bertsch, dem Schwiegervater der IGM-Aktiven Ingeborg Bertsch, der als Funker an der Westfront war.

„Jenny“ an der Front

Ebenfalls dort im Kriegseinsatz befand sich Elefanten-Dame Jenny aus Hagenbecks Tierpark, die Wolfgang Weiß als Zinnfigur beisteuerte. „Von meinen Vorfahren stammen Bajonette, Pickelhaube, Orden und ein Foto-Album“, zeigte Gemeinderat Lukas Schöfer auf die Exponate, die sein Opa Hans Löhrer zusammengetragen hatte. „Erstaunlich, was die Leute alles aufgehoben und gesammelt haben“, bemerkte Rita Schwarz zu den zahlreichen Briefen und Kartengrüßen. Und Helmut Elsner gab Rat: „Man muss Zeit mitbringen, die Ausstellung wurde mit viel Liebe zum Detail konzipiert.“

Kuratorin Kurtzers besonderer Dank galt den Leihgebern der zahlreichen Exponate, ihren Mitstreiterinnen von der IG Museum Ingeborg Bertsch, Evi Betzwieser, Irene Daners, Margot Friedrich, Elisabeth Niemann und Hildegard Schneider sowie allen, die zum guten Gelingen der Ausstellung beigetragen haben.

