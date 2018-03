Auch mit 65 Jahren schiebt er keine ruhige Kugel

Anzeige

Wenn Gerhard Hund im Sommer als Lehrer in Pension geht, ist er nicht „arbeitslos“. Als Chef des Bouleclubs Edingen-Neckarhausen (BCEN) schiebt man auch im Ruhestand keine ruhige Kugel. Der ehemalige CDU-Gemeinderat und langjährige zweite Vorsitzende der IG Partnerschaft feiert morgen, am 25. Februar, seinen 65. Geburtstag.

„Ich bin gerne Lehrer, aber ich freue mich jetzt auch auf den Ruhestand“, bekennt Hund. Nach fünf Jahren in Heilbronn habe er 36 Jahre an der Seckenheim-Schule unterrichtet. Auf ihn geht auch die Schulpartnerschaft der dortigen Realschule mit dem bretonischen Lesneven, einer Nachbargemeinde von Plouguerneau, zurück. Schließlich kennt er die Gegend wie seine Westentasche. Ohne die Partnerschaft zu Plouguerneau wäre vieles nicht ins Rollen gekommen, ist Hund überzeugt. Das heutige Ehrenmitglied der IG Partnerschaft war 23 Jahre deren zweiter Vorsitzender. Der Ur-Neckarhäuser ist ein Freund der Statistik. Seit 1969 war er 52 Mal in Plouguerneau. Als er erstmals als 16-Jähriger in die bretonische Partnergemeinde gekommen sei, habe er Männer entdeckt, „die mit Eisenkugeln werfen“, schilderte Hund seine erste Begegnung mit dem Boule-Sport. Aus Jux und Tollerei habe man damals ein paar Kugeln eingepackt und mit diesen im heimatlichen Neckarhausen die entsprechende Wurftechnik eingeübt. Daraus entwickelte sich eine Erfolgsstory, die zur Gründung des Boule-Clubs Edingen-Neckarhausen im Jahr 1985 führte.

„Seit Jahren pflegen wir intensive Kontakte mit den Boulespielern aus Plouguerneau und dem elsässischen Drusenheim“, betont Hund. Der BCEN als zwischenzeitlich mitgliederstärkster Verein, was den Boulesport in Deutschland angeht, hat mit dazu beigetragen, das Kugelspiel hierzulande populär zu machen“, ist der Boule-Chef überzeugt. Auch in der Kommunalpolitik hat Gerhard Hund mitgemischt. 15 Jahre lang saß er für die Christdemokraten im Gemeinderat, davon fünf als Fraktionssprecher. „Danach habe ich nicht mehr kandidiert. Es war mir von vorneherein klar, dass ich nur eine begrenzte Zeit im Gemeinderat sitzen will und daran habe ich mich gehalten“, bemerkt Hund und fügt an: „Es waren interessante Jahre, die ich nicht missen wollte, aber der Posten im Gemeinderat ist auch eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit.“