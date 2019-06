Dank des Hinweises einer Zeugin hat die Polizei am Donnerstag zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die Männer waren am Donnerstag Abend in einen Recyclinghof In den Milben eingebrochen.

Die aufmerksame Zeugin beobachtete sie kurz nach 18 Uhr, als diese versuchten, mit einem Bolzenschneider einen Container auf dem umzäunten Gelände zu öffnen, und alarmierte daraufhin die Polizei. Diese rückte mit neun Streifenwagen an und nahm die Täter noch auf dem Gelände fest.

„Im Wissen um ihre aussichtslose Situation gestanden diese sogar noch an Ort und Stelle“, teilt die Polizei mit. Ziel der Täter war der im Container gelagerte Elektroschrott. Die beiden Männer im Alter von 33 und 38 Jahren gingen nicht nur leer aus, sie mussten auch noch ihr Aufbruchswerkzeug abgegeben, das als Beweismittel sichergestellt wurde. Die Männer müssen sich nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall strafrechtlich verantworten. pol/hje

