Auftakt mit Andacht

Am Montag, 10. September, beginnt der Schulalltag. Die Schüler der Pestalozzi-Schule Edingen treffen sich zur Andacht um 8.30 Uhr in der St. Bruder-Klaus-Kirche. Die Schüler der Graf-von-Oberndorff-Schule Neckarhausen beginnen um 8.50 Uhr den Schultag. Anschließend findet der Unterricht statt – in Edingen bis 12.25 Uhr, in Neckarhausen bis 12.20 Uhr. Ganztageskinder bleiben je nach Festlegung bis 15.15 Uhr oder 16.30 Uhr. Ab Dienstag findet der Unterricht wieder nach dem dann gültigen Stundenplan statt. In Neckarhausen ist der Schulanfangsgottesdienst am Freitag, 14. September, um 11.30 Uhr in der Lutherkirche. Danach gehen die Kinder nach Hause oder in die Kernzeit.

Einschulung am Samstag

Die Erstklässler der Pestalozzi-Schule Edingen beginnen mit einem ökumenischen Einschulungsgottesdienst am Samstag, 15. September, um 9 Uhr in der evangelischen Kirche (Hauptstraße). Im Anschluss findet die Einschulungsfeier um 10 Uhr in der Pestalozzi-Turnhalle statt. Danach ist für alle Erstklässler Unterricht bis 12.25 Uhr.

Die Erstklässler der Graf-von-Oberndorff-Schule Neckarhausen treffen sich am Samstag, 15 September, um 9.30 Uhr in der St. Andreas Kirche (Fichtenstraße) zum Einschulungsgottesdienst. Die feierliche Einschulung beginnt um 10.30 Uhr in der Eduard-Schläfer-Halle. Danach gehen die Kinder mit den Lehrerinnen in die Klassenräume. Die wartenden Eltern werden während der Unterrichtszeiten durch die Schulfördervereine verköstigt. red

