Auftakt mit Beethoven

Von Elke Wiggert

Ein Start ins neue Jahr ohne ein Neujahrskonzert im Schloss– für Neckarhausen schier undenkbar. Im großen Sitzungssaal herrschte wie immer ein stimmungsvolles Ambiente, und auch diesmal hatte Wolfgang Grosch, der künstlerische Leiter der Kammerkonzerte, wieder drei hochkarätige Künstler verpflichten können. Mit Uwe Balser am Klavier, dessen Sohn Ludwig Balser an der Violine und Oliver Erlich am Violoncello durfte sich das Publikum auf einen ganz besonderen Musikgenuss freuen.

Der Andrang zu dem Neujahrskonzert war so groß, dass noch zusätzliche Stühle im großen Sitzungssaal aufgestellt werden mussten. Bevor die Künstler jedoch ihr vielfältiges Können präsentierten, sprach Hermann Ungerer als Leiter der Volkshochschule (VHS) Edingen-Neckarhausen ein paar begrüßende Worte, bedankte sich bei den Schlossparkfreunden für die Verköstigung und freute sich zusammen mit den Gästen auf ein großartiges Konzert.

Obwohl die Künstler erstmalig zusammen als Trio auftraten, bekam das Publikum vollkommene Harmonie gezeigt. Passend zum Beethovenjahr startete das Trio auch mit einem Stück von Ludwig van Beethoven. Ihr Spiel war einmal kraftvoll, dann einfühlsam, aber immer enorm ausdrucksstark. Das Publikum lauschte andächtig und genoss sichtlich die Musik der drei Künstler. Als sie zu dem Finale Prestissimo ansetzten, stieg die Spannung nochmals an.

Obwohl das Publikum größtenteils ein reiferes Alter aufwies, hatten sich auch ein paar junge Zuhörer eingefunden. „Ein wirklich wunderschönes Konzert auf einem sehr hohen Niveau. Ich bin absolut beeindruckt. Dazu kommt noch diese wunderschöne Atmosphäre hier im Schloss“, äußerte sich eine Besucherin. Der Vater von Oliver Erlich, der ebenfalls schon einmal als Musiker im Schloss gastierte, bezeichnete den großen Sitzungssaal als ein wunderschönes Instrument. In der Pause bot sich den Kunstinteressierten Gästen die Möglichkeit, ein Glas Sekt oder Orangensaft zu genießen.

In der zweiten Hälfte präsentierte das Trio Musik von Camille Saint-Saens, einem französischen Pianisten, Musikwissenschaftler und Komponisten der Romantik. Die Musik war ebenso leicht wie kraftvoll und nahm das Publikum ebenso gefangen wie zuvor die Komposition von Ludwig van Beethovens. Dabei verschmolzen die Musiker regelrecht mit ihren Instrumenten.

Man fragte sich unwillkürlich, wo hört der Mensch auf und wo fängt das Instrument an. Hochkonzentriert versanken die Künstler in ihre Musik. Wieviel Spaß sie selbst dabei hatten, war auch durchaus an ihrer Mimik zu erkennen. Das Publikum bedankte sich mit einem nicht enden wollenden Applaus und entließ die Musiker auch nicht ohne eine Zugabe – natürlich von Ludwig van Beethoven.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020