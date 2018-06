Aus Baumstumpf wird Kalender

Anzeige

„Eine weitere Esche ist wohl der nächste Fäll-Kandidat“, verwies Baumspezialist Studniberg auf das Triebsterben. Bei Bäumen die in der Nähe der Wege stehen, müsse man besonders auf der Hut sein, um mögliche Gefahrenquellen für Parkbesucher auszuschließen. Ein Baum der im vergangenen Jahr zusammengebrochen ist, war die alte parkprägende Stileiche, die sich über den Weg „gebeugt“ hatte.

Mehr Vielfalt

Auf dem zurückgebliebenen Stumpf soll jetzt ein Baumscheiben-Kalender entstehen. Die einzelnen Jahresringe will man mit verschiedenen Ereignissen in Verbindung bringen. Dazu soll auch Gemeinde-Archivar Dirk Hecht ins Boot geholt werden. Die Nachpflanzung einer Stileiche ist bereits erfolgt. „Wir haben ein bestimmtes Budget, um solche Pflanzungen mitzufinanzieren“, erklärte der zweite Vorsitzende der Schlossparkfreunde Holger Lulay. Als Landschaftsarchitekt kennt er sich aus im Umgang mit Bäumen. Seit einigen Jahren versuche man mehr Vielfalt in den Park zu bringen. Dazu zählen auch Bäume die blühen, wie beispielsweise eine Strauchkastanie. „Sie scheint Fuß gefasst zu haben und blüht jetzt zum ersten Mal“, freute sich Lulay.

Für ganz besondere Farbtupfer sorge auch der Amberbaum, der im dritten Versuch angegangen ist. „Wir bezeichnen ihn gerne als „Ampelbaum“, weil seine Blätter im Wechsel der Jahreszeiten alle drei Ampelfarben annehmen“, formulierte Lulay scherzhaft. Man wolle aber nicht nur bei Anpflanzungen, sondern auch projektbezogen finanziell aktiv werden“, erklärte der Kassier der Parkfreunde Klaus-Dieter Stoll. Der geplante Baumscheiben-Kalender sei ein gutes Beispiel dafür. Laut ihrem Kassenwart haben die Parkfreunde in den vergangenen zehn Jahren rund 60 000 Euro in den Park investiert.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.06.2018