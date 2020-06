Von Till Börner

„Jeder Schritt in Richtung Normalität ist für uns eine Hilfe“, sagt Renate Wacker. Die Rektorin der Pestalozzischule in Edingen-Neckarhausen war in den letzten Tagen damit beschäftigt, den Unterrichtsbeginn am Montag vorzubereiten. Rund drei Monate war die Grundschule im Ortsteil Edingen zu, nur die Viertklässler durften in den vergangenen Wochen in ihren Klassenzimmern

...