Ausschuss berät über Bahnstrecke

Anzeige

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Edingen–Neckarhausen berät in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 12. April, 18.30 Uhr, unter anderem über die Beteiligung am Ausbau der Bundesbahnstrecke von Wieblingen nach Heidelberg/Hauptbahnhof. Die öffentliche Sitzung findet im Bürgersaal des Edinger Rathauses statt. Auf der Tagesordnung steht außerdem ein Antrag auf Nutzungsänderung von Räumen in eine Kochschule auf dem Grundstück Adalbert-Stifter-Straße 5. Eine Bauvoranfrage zum Neubau eines Mehrfamilienhauses auf den Grundstücken Fichtenstraße 28 und 30 sowie ein Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück Rebenweg 3 werden ebenfalls besprochen. red