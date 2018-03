Anzeige

Gemeint war Eberhard Wolff, der auch als Kassenwart ein gefragter Mann ist. Er verzeichnete nicht nur ein Plus in der Kasse, sondern auch an Mitgliedern. „Wir haben fünf mehr als im Vorjahr, aktuell also 116 Mitglieder“, listete Wolff auf.

„Über das was sportlich so gelaufen ist“ informierte Sportwart Günther Schäfer. Der Sprecher des Förderkreises, Georges Wild, freute sich über neue Sponsoren und hofft auf mehr Tennis-Nachwuchs, damit das Geld auch entsprechend angelegt werden könne.

In der Abänderung des Vereinsnamens in TC Edingen-Neckarhausen e.V. sah Eberhard Wolff gerade zum jetzigen Zeitpunkt „einen wichtigen symbolischen Hinweis“ an alle Tennisinteressierte der Gemeinde. Seinem Antrag wurde zwar mehrheitlich zugestimmt, aber ob das Mehr an sechs Stimmen zur Änderung ausreicht, ist noch offen. Dem Antrag zur Berufung eines Ausschusses zur Vorbereitung der künftigen Beitragsordnung wurde ebenso zugestimmt wie der Einrichtung eines Bau- und Umzugsausschusses. fer

