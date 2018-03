Ausschuss erörtert umstrittenen Bau

Anzeige

Der Technische Ausschuss des Gemeinderates von Edingen-Neckarhausen befasst sich in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 1. März, um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Edingen unter anderem mit dem umstrittenen Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Fichtenstraße 28 und 30 in Neckarhausen (der „MM“ berichtete). Dort gibt es bereits um 17.30 Uhr eine Ortsbesichtigung. Weitere Themen sind unter anderem das Energie-Einspar-Contracting (Erneuerung zweier Blockheizkraftwerke) und die Ausschreibung zur öffentlichen Straßenbeleuchtung in Edingen-Neckarhausen und Neu-Edingen. Hier soll die Bewertungsmatrix für die Ausschreibung zur Umrüstung auf LED festgelegt werden. Mit Bekanntgaben geht die Sitzung zu Ende. hje