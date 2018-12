Ausstellung und Lesung in der KÖB

Die Katholische öffentliche Bücherei (KÖB) St. Bruder Klaus Edingen lädt alle Interessierten zur Buchausstellung am Sonntag, 18. November, von 10 bis 17 Uhr in das Pfarrheim, Kolpingstraße 9, ein. In Kooperation mit der örtlichen Buchhandlung „Bücherwurm“ präsentiert die KÖB rechtzeitig vor Weihnachten eine große Auswahl von neu erschienenen Büchern. Bestellungen, auch andere Titel, sind während der Ausstellung möglich.

Ganz besonders dürfen sich die Gäste in diesem Jahr auf die Lesung am Nachmittag freuen. Gabi Simon (Bücherwurm) liest um 14.30 Uhr „Geschichten und Gedichte von Büchern und Menschen“. Die Cafeteria ist nach dem Gottesdienst ab 11.30 Uhr geöffnet. Große und kleine Besucher können sich bei Kaffee und kalten Getränken sowie selbst gebackenen Kuchen stärken. Auch ein kleiner Bücherflohmarkt lädt zum Stöbern ein. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt der Bücherei zugute, die damit wieder neue Medien zur kostenlosen Ausleihe anschaffen kann. red

