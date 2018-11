Auszüge aus dem Wunschzettel

Kinderspielplätze: Mehr Geld für Unterhaltung und Pflege, Eltern bei der Planung einbeziehen.

Kinderbetreuung: Ausbau und Verbesserung des Angebots, Sonnenschutz und Spielgeräte auf dem Außengelände des Provisoriums „Neckar-Krotten“.

Schulen und Bildung: Naturerlebnisraum und Entschärfung der Verkehrssituation an der Graf-von-Oberndorff-Schule Neckarhausen, zumutbare Temperaturen in der Pestalozzi-Turnhalle, Gesamtkonzept für die notwendigen Projekte an den Bildungseinrichtungen.,

Wasserversorgung: TFA-freies Trinkwasser, Klage gegen den Verursacher.

Abwasserbeseitigung: Geruchsbelästigung am Abwasserkanal unter dem Rathausparkplatz beseitigen (ist bereits als Investition geplant).

Umweltschutz und Natur: Schutz der Feldhamster, mehr Geld für Grünflächen, Budget für den Erhalt und den Ausbau der Artenvielfalt.

Fischkinderstube: Rundweg um das Gewasser (ist bewusst nicht vorgesehen, um Schutzbereich im Norden abzuschirmen).

Verkehr: feste Blitzer an den Ortseingängen (fließender Verkehr ist nicht Sache der Gemeinde, sondern des Kreises), bessere Kennzeichnung von Tempo-30-Zonen.

Fahrradwege: Sanierung vorhandener Strecken im Ort, Rad- und Fußweg am Neckar.

ÖPNV: Zusätzliche Bushaltestelle zwischen Schloss und Neckarhausen-Ost, Verbesserung der Fahrradabstellplätze am RNV-Haltepunkt Neu-Edingen.

Internet: Ausbau des schnellen Internets mit Glasfaser.

Bücherei: Erweiterung um Online-Angebot (Metropolbib)

Barrierefreiheit: Fahrstuhl in der Alten Schule, Umbau Freizeitbad.

