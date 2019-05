Auto auf Parkplatz aufgebrochen

Auf dem Parkplatz des Sportzentrums Edingen-Neckarhausen in der Mannheimer Straße hat ein bislang Unbekannter die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkws eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Nach Angaben der Polizei von gestern muss die Tat am Dienstag zwischen 19 Uhr und 20 Uhr ereignet haben. In welcher Höhe Diebstahl- und Sachschaden entstand, steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9 30 50 oder beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, Telefon 06203/89 20/ 29, zu melden. red/pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.05.2019