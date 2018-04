Auto rollt in den Neckar

Anzeige

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist es zu nächtlicher Stunde für die Feuerwehr und die Polizei in Neckarhausen gekommen: Ein Auto war in den Neckar gerollt und musste geborgen werden. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 3 Uhr morgens traf sich ein 18-jähriger Mann mit einem Freund auf dem Parkplatz oberhalb des Fähranlegers. Allerdings vergaß er, sein Auto, einen Skoda Oktavia, durch Anziehen der Handbremse gegen das Wegrollen zu sichern. So rollte das Fahrzeug, glücklicherweise jedoch ohne Passagiere an Bord, direkt in den Neckar.

Von der an dieser Stelle starken Strömung wurde das Auto mitgerissen. Nach etwa 50 Metern hatte es jedoch „seine Schwimmfähigkeit verloren“, wie der Polizeibericht formuliert, und ging unter.