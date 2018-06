Autofahrer streift VW und flüchtet

Anzeige

In der Elisabethenstraße in Neckarhausen ist am vergangenen Samstag zwischen 17 Uhr und 1930 Uhr ein VW Phaeton beschädigt worden. Nach Polizeiangaben von gestern hatte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren den Pkw gestreift und sich dann einfach aus dem Staub gemacht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9305-0 oder dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter der Telefonnummer 06203/892029 in Verbindung zu setzen. red/pol