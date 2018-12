Autogenes Training startet im Januar

Die DJK Neckarhausen bietet einen neuen Anfängerkurs für Autogenes Training an. Autogenes Training ist eine Methode der Selbstentspannung. Sie ermöglicht den Anwendern Abstand zum Alltagsstress, um ihnen dadurch Ruhe, Erholung und natürlichen Schlaf zu geben. Die Einheiten finden wöchentlich donnerstags ab 17. Januar jeweils um 20 Uhr in der Neckarstraße 45 in Neckarhausen statt. Der Kurs umfasst zehn Abende von jeweils einer Stunde. Er kostet 45 Euro (für DJK-Mitglieder 25 Euro). Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Teilnehmer sollten bequeme warme Kleidung mitbringen. Anmeldungen und Infos bei Andreas Müller, Telefon 06203/14888, a.mueller@djk-neckarhausen.de. red

