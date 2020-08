„Backfischfest zum Mitnehmen“

Trotz einiger Lockerungen kann der Angelsportverein Edingen aufgrund der Corona Verordnung des Landes sein traditionelles Backfischfest nicht in gewohnter Weise durchführen. Um seine Gäste trotzdem mit leckerem Backfisch verwöhnen zu können, findet am Samstag, 15. August, und am Sonntag, 16. August, erstmals ein „Backfischfest to go“ in Form eines Straßenverkaufs von Fischspezialitäten statt.

„Dieser Verkauf erfolgt nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden unter Einhaltung der Schutz- und Hygienevorschriften“, schreibt der Verein, und zwar am Verkaufstresen des Anglerheims (Hauptstraße 2). Eine Bewirtung erfolgt nicht; der Speiseverzehr auf dem Vereinsgelände ist ebenfalls nicht gestattet. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, gibt es nur ausgewählte Fischspezialitäten (Zanderfilet, Seelachsfilet und Backfisch).

Info: Facebook: www.facebook.com/anglervereinedingen

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.08.2020