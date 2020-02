Badische Tropfen zum Neunzigsten

Glückwünsche der Gemeinde und des Ministerpräsidenten überbringt Bürgermeister Simon Michler erst zum 90. Geburtstag. In dieser Woche hatte er gleich zweimal das Vergnügen, betagten Mitbürgern zu gratulieren.

Bereits am Donnerstag feierte Lieselotte Winkler in Neckarhausen ihren Neunzigsten. Früher war die Jubilarin im Frauenchor des örtlichen Arbeitersängerbunds aktiv, der auch mit mehreren Vertreterinnen zum Gratulieren kam.

Am Freitag machte der Bürgermeister Sophie Gehring in Edingen seine Aufwartung. Die Jubilarin, eine geborene Thomé, stammt von der anderen Neckarseite, aus Ladenburg, und lernte dort auf der Fasnacht ihren späteren Mann Werner kennen, den sie im November 1950 in Edingen heiratete, und mit dem sie ein halbes Jahrhundert gemeinsam verbringen durfte.

45 Jahre lang arbeitete sie in einer Fachbücherei in Heidelberg. Früher beschäftigte sich Sophie Gehring gerne mit Handarbeiten, wovon bis heute etliche gestickte Wandbilder in ihrem Haus künden. Inzwischen machen die Augen dafür leider nicht mehr mit. Ihren Garten liebte sie, bewirtschaftete ihn noch bis vor wenigen Jahren. Jetzt ist ihr Hund Buddy ihr Ein und Alles. Ein treuer Wegbegleiter auf vier Beinen, der auch den Bürgermeister freundlich begrüßte.

Wie immer, wenn er zum Gratulieren kommt, hatte er eine Kiste Wein aus Baden und ein Glas mit Wappen der Gemeinde im Gepäck. Außerdem erhalten die Jubilare eine Urkunde des Ministerpräsidenten.

Der Rhythmus des Gratulierens ist genau festgelegt. Auch zum 95. Geburtstag dürfen die betagten Mitbürger mit dem Besuch des Bürgermeisters rechnen – sofern sie es wünschen. Ab dem 100. Geburtstag kommt er dann sogar jährlich. hje

