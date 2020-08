Bäcker Görtz plant Filiale in alter Post

Die Ludwigshafener Bäckereikette Görtz plant eine weitere Filiale in Edingen. Das hat Geschäftsführer Peter Görtz am Freitag auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt. Entstehen soll sie in dem markanten blauen Gebäude in der Hauptstraße, in dem sich früher die Post befand.

„Wir befinden uns in Edingen im Rohbau und entkernen zur Zeit die alte Niederlassung der Post“, erklärt Görtz weiter. Da man auf die Baufreigabe warte, lasse sich noch kein exakter Eröffnungstermin nennen. „Wir gehen aber davon aus, dass wir es im Spätjahr 2020 schaffen“, lässt der Chef wissen. In dem Gebäude entsteht nach Angaben von Görtz eine Bäckerei mit Café und etwa 30 Plätzen innen sowie eine Außenterrasse. Acht bis zehn Mitarbeiter werden in der „Bäckerei-Café“ arbeiten.

„Nicht problematisch“

„Baurechtlich ist das Projekt ohne Probleme“, erklärt Bürgermeister Simon Michler auf Anfrage. Weil es keine Abweichungen von Bebauungsplänen gibt, kommt das Vorhaben nicht noch einmal in den Technischen Ausschuss. Die Baufreigabe sei allein Sache des Landratsamtes, ergänzt er.

Görtz betreibt Filialen unter anderem im Einkaufs-Centrum in Neu-Edingen, in Ilvesheim, Seckenheim und Ladenburg. Im Juli 2019 stellte er in Heddesheim den Neubau seines „Café Brotzeit“ an zentraler Stelle im Ort fertig. Hier investierte er nach eigenen Angaben mehr als eine Million Euro. hje

