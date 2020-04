Bäko-Wiese in Neckarhausen bald Bauland

Von Hans-Jürgen Emmerich

Das kleine Baugebiet Wingertsäcker am Ortsrand von Neckarhausen ist wieder ein Stück näher gerückt. Der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen hat dem geänderten Bebauungsplan zugestimmt und eine erneute Offenlage beschlossen. Die Abstimmung erfolgte wegen der Corona-Pandemie nicht in einer öffentlichen Sitzung, sondern per E-Mail.

Bürgermeister Simon

...