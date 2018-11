Bagger schaffen Platz für den Tennissport

Das Sport- und Freizeitzentrum der Gemeinde Edingen-Neckarhausen wächst. In den vergangenen Tagen haben die Erdarbeiten für den Neubau von drei Tennisplätzen und einem neuen Funktionsgebäude begonnen, bis zum Sommer 2019 sollen die ersten Aufschläge möglich sein.

Raupe und Bagger fahren über das rund 10 000 Quadratmeter große Gelände, türmen Erdreich an allen vier Seiten des Areals zu einem großen Wall auf. Eine gestrichelte rote Linie, auf den Ackerboden gesprüht, zeigt die Außenkanten des künftigen kommunalen Tenniszentrums an. Rundum wird ein Weg angelegt, damit der gemeindliche Bauhof von hier aus später die Grünpflege bewältigen kann, wie Bauamtsleiter Dominik Eberle erläutert. Zwar soll der Wall weitgehend naturnah gestaltet werden: „Aber ab und zu muss man auch hier die Sträucher zurückschneiden.“

Drei Spielfelder entstehen innerhalb dieser grünen Erhebungen, außerdem ein kleines Gebäude, in dem Duschen und sanitäre Anlagen, Geräte und Ausstattung Platz finden. Auch Sportler und Besucher können sich hier aufhalten.

Für Diskussionen haben im Vorfeld immer wieder die Kosten des Projektes gesorgt. So diskutierte der Gemeinderat im Oktober über das Ergebnis der Ausschreibung, das teilweise deutlich über der Kostenschätzung lag. „Wir reduzieren die Zahl der Tennisplätze in der Gemeinde von zehn auf vier und tun etwas für den Wohnungsbau“, sagte Bürgermeister Simon Michler bei dieser Gelegenheit. Denn der Bau der neuen Plätze an zentraler Stelle ist Voraussetzung dafür, dass die beiden Tennis spielenden Vereine aus Edingen und Neckarhausen eine neue Heimat finden und ihre angestammten Plätze in Edingen Südwest und in Neckarhausen Nord für die Schaffung von Neubaugebieten räumen können. Schließlich billigte der Rat doch die Vergabe der Aufträge mit einem Volumen von rund einer Million Euro. Zwar sollte in Gesprächen mit den Bietern noch Nachbesserungen erzielt werden, doch ob und in welcher Höhe das gelingt, ist noch nicht bekannt, wie Raimund Hartmann vom Bau- und Umweltamt auf Anfrage erklärt.

Bodenplatte im Januar

Die jetzt begonnenen Erdarbeiten sollen bis Ende Januar abgeschlossen sein. Dann werden Fundamente und eine Systembodenplatte betoniert. Darin integriert sind bereits alle Leitungen, die für das Funktionsgebäude benötigt werden. Die Anschlüsse stünden passgenau für die Betonfertigteile zur Verfügung, erläutert Eberle. Diese sind bereits in Auftrag gegeben und werden innerhalb von zwölf Wochen produziert. „Das ist wie Lego aus Beton“, erklärt der Leiter des Bau- und Umweltamtes die kostensparende Bauweise. Dadurch sei kein Estrich erforderlich, und Fußböden im herkömmlichen Sinne gibt es auch nicht. Der Beton werde lediglich beschichtet.

Etwas länger als der Fertigrohbau dauert laut Eberle der Innenausbau. Vorinstallierte Leitungen in den Wänden sorgen aber auch hier für Tempo. „Wir hoffen, dass wir mit dem Gebäude bis zum Sommer fertig sind“, formuliert Eberle optimistisch. Anfang 2019 werde die Gemeinde mit dem Tennisclub Grün-Weiß Edingen und mit der Tennisabteilung der DJK Neckarhausen über den genauen Zeitplan sprechen.

Bürgermeister erleichtert

„Es tut sich etwas“, zeigt sich Bürgermeister Simon Michler erleichtert über den Beginn der Bauarbeiten. Nun hofft er, dass in der Dezembersitzung des Gemeinderates auch die Neubebauung der bisherigen Tennisplätze in Edingen auf den Weg gebracht wird. „Wir sind mit den Anwohnern auf einer Linie“, sieht er die Kritik an der ursprünglich als zu massiv empfundenen Verdichtung als erledigt an.

In vier Mehrfamilienhäusern mit einer großen Tiefgarage sollen nach der modifizierten Planung rund 25 Wohneinheiten entstehen. Die Entscheidung darüber hatte der Rat im November vertagt, weil der Bürgermeister krankheitsbedingt nicht anwesend war und deshalb offene Fragen nicht beantworten konnte.

