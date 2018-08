Ball muss erst „aufdopsen“

Die Hälfte von ihnen hatte noch nie einen Schläger in der Hand; also gab es für die 16 Mädchen und Jungen, die zum Ferienspieltag des Tennisclubs Grün-Weiß 1974 Edingen kamen, erstmal eine Aufwärmrunde und eine Einführung in die Regeln des Tennissports. Im Verein, der seit gut 20 Jahren beim Ferienprogramm der Gemeinde Edingen-Neckarhausen mitwirkt, war das Schnuppertraining dagegen Routine: Schläger und Bälle wurden gestellt, zudem machte das Wetter mit. Die Kinder im Alter zwischen sechs und 12 Jahren konnten nun in dem dreistündigen Training testen, ob Tennis die richtige Sportart für sie ist und zu einem Hobby werden könnte.

Nach ein paar Koordinationsübungen mit Schläger und Ball bildeten Trainer Patrick Vögele, Amelie Knapp, Simon Weißer und Leonard Weisser, die auch zum Trainerstab gehörten, vier Gruppen. Nach den ersten Versuchen stellten Mia und Noemi aus der Beginnergruppe fest: „Die gelbe Filzkugel zu treffen, sieht im Fernsehen leichter aus, als es tatsächlich ist.“ Geduldig zeigten die Trainer, wie das Racket richtig gehalten wird, denn schließlich musste der Schläger fest in der Hand liegen.

Immer wieder gaben sie Tipps: „Versuche den Ball hoch in den Himmel zu schießen“, hörte man da, „Den Ball zunächst aufdopsen lassen, bevor ihr ihn schlagt“ oder „Immer den Ball im Auge behalten“. Auch der richtige Bewegungslablauf beim Schlagen des Balles wurde den Nachwuchs-Spielern immer wieder vorgeführt.

Bei einer verdienten längeren Pause konnten sich die Teilnehmer mit Äpfeln, Bananen und Laugenstangen sowie Getränken stärken. Höhepunkt für die Ferienkinder war ein Fun-Turnier, bei dem jeder gegen jeden spielen durfte, ohne dass ein Sieger ermittelt wurde - im Vordergrund sollte der Spaß am Spiel stehen. „Das Erlernte könnt ihr jetzt versuchen, im Spiel umzusetzen“, so Knapp zu den Kindern, die mit Feuereifer bei der Sache waren. Vögele staunte: „Einige Kinder, die zum ersten Mal Tennis spielten, verfügen über ein ausgesprochen gutes Ballgefühl.“ fase

