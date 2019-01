Balltradition und royaler Glanz

„Statt Wut und Hass mehr Mut und Spaß.“ Udo Mildenberger wollte diesen Ausspruch der Comedian-Gruppe „Storno“ zum Motto des Abends machen. Der traditionelle Ball des Turnvereins Edingen (TVE), zu dem der Moderator begrüßte, hatte reichlich Zulauf. In der festlich dekorierten Jahnhalle waren die Stuhlreihen alle belegt und die großzügig gestaltete Tanzfläche den Abend über gut bevölkert. Für Abwechslung sorgten verschiedene Showeinlagen, darunter die der Gruppe „Fun-Gym“ des TVE, die mit dem Showauftritt ihr 40-jähriges Bestehen feierte.

Mildenberger erinnerte daran, dass der erste Ball vor 122 Jahren am 24. Januar 1897 stattfand. „In dieser Tradition verbindet sich die bürgerliche Balltradition mit den Werten und Gebräuchen eines Turnvereins und seiner Mitglieder“, erklärte er. Diese basierten auf gemeinsamen Ideen, gemeinsamen Werten und einem gemeinsamen Lebensgefühl. Letzteres charakterisierte er mit den vier Fs der Turnergemeinschaft, frisch, fromm, fröhlich frei.

Sie bedürften zwar immer wieder einer aktuellen, an die Zeit angepassten Interpretation, seien aber dennoch zeitlos gültig und heutzutage so richtig und wichtig wie zu Turnvater Jahns Zeiten. Die Freude an der Bewegung, der Austausch mit anderen sowie gemeinschaftliche Aktivitäten aller sozialen Schichten hätten auch heute noch Bestand und wirkten einer zunehmenden Verrohung im Umgang miteinander entgegen.

Der Conférencier dankte allen Helfern, die zum Gelingen des Balls beitrugen, insbesondere dem Deko-Team um Petra Kirchknopf sowie Gabi Kapp und ihrem Küchenteam. Kaum hatte Mildenberger seine Rede beendet, ließ er auch schon wieder von sich hören. Allerdings mehr schlagartig als Trommler der „Helden-Boys“. Die elf Herren trommelten rhythmisch auf leere Ölfässer und legten dabei eine gekonnte Chorografie aufs Parkett. Die Gruppe, die auf dem HelDen-Hof von Helmut und Dennis Koch ihre lautstarken Aufritte probt, wird von Beatrice Winkler trainiert. „Der erste Programmpunkt wurde von Männern gestaltet, jetzt sind die Damen dran“, kündigte Vorstandsmitglied Barbara Peithner die „X-Dreams“ an.

Der tolle Auftritt der jungen Ladys in Anlehnung an die „Rocky Horror Picture Show“ ging rasant über die Bühne. Zwischen den einzelnen Showeinlagen kamen auch immer wieder die Gäste tänzerisch zum Zug. Die Band „Celebration“ ließ es musikalisch krachen und selbst, wer die Schrittfolgen diverser Tänze nicht beherrschte, tanzte beim Freestyle.

Royaler Besuch von den „Kälble“

Verbrauchte Energie konnte man sofort wieder auftanken. „Wir haben die Speisen in Eigenregie alle frisch zubereitet“, ließ Kapp wissen. Letzteres galt, egal ob gerührt oder geschüttelt, auch für die Drinks an der Bar, die von Manuela Weinzierl und Mattias Kaiser gemanagt wurde. „Die Herren mögen Gin Tonic, die Damen bevorzugen spritzige Sachen“, wusste Kaiser.

Auch die Damen der Sportgruppe „Fun-Gym“ gönnten sich nach ihrem Auftritt ein Gläschen Sekt und stießen auf ihr 40-jähriges Bestehen an. „Fun-Gym steht für funktionale Gymnastik“, teilte Trainerin Annette Baudy mit, die die Gruppe 2010 übernahm. Zum Abschluss gastierten eine Tanzformation des TSC Grün-Gold Heidelberg sowie das fantastische Tango-Tanzpaar Ludmilla und Pablo, bevor dann noch die Kälble-Karnevalisten mit ihrer Prinzessin Sabrina auf Stippvisite vorbei kamen und dem Abend den royalen Stempel aufdrückten.

