Bands rütteln „Schlafgemeinde“ wach

In einer „Schlafgemeinde“ wie Edingen-Neckarhausen sei es gar nicht so einfach viele Leute für ein Konzert wie „Autumn Rock“ im JUZ 13, dem Jugendzentrum der Gemeinde, zu interessieren. So sieht das jedenfalls der Jugendsozialarbeiter der Gemeinde, Werner Kaiser. „Wir probieren es aber immer wieder“, sagt er. Schließlich bräuchte man auch Auftrittsmöglichkeiten für die Bands.

Am Samstagabend war es dann also wieder soweit: Da das Benefizkonzert in diesem Jahr wegen mangelnder Band-Besetzung ausfallen musste, soll es nach dem Konzert im Frühjahr nun auch im Herbst wieder rund gehen. Dafür sorgen die beiden Bands „Sequoia“ und die „1000 Names“, die beide im Proberaum des JUZ großgeworden sind. Unterstützt werden sie von Helmut Knopf am Keyboard. Knopf hat es sich zum Auftrag gemacht, eine „Big Band“ für Edingen-Neckarhausen aufzustellen. Mit der Planung sei er aber noch ganz am Anfang, erzählt Kaiser.

Sequoia ist indianisch und bedeutet „Mammutbäume“, in Edingen-Neckarhausen hingegen ist das eine Band, die aus den vier junggebliebenen Gruftis Günther Schorck, Sören und Alexandra Cors und Horst Lietmeier besteht. „Wir verstehen uns als Botschafter der Rockgeschichte“, erläutert Sören Cors, der Leadsänger der Gruppe, bevor sie mit legendären Bowie-Liedern und ACDCs „Hells Bells“ das Jugendzentrum rocken.

Etwas ruhiger geht es bei den 1000 Names zu mit ausgewählten Rock-Klassikern, wie etwa „House of the Rising Sun“. Die Band setzt sich zusammen aus den vier Jugendlichen Hannes und Joscha Morgenthaler, Philipp Schaefer und Timo Sanzol Rieth. Kennengelernt haben sie sich vor einigen Jahren bei den Musikworkshops des JUZ 13. „Das hat uns so Spaß gemacht, dass wir uns als Band zusammengeschlossen haben“, erzählt Timo. Seitdem proben sie wöchentlich und treten fünf- bis sechsmal im Jahr an verschiedenen Festen und Feiern auf. An diesem Abend locken die beiden Band überdurchschnittlich viele Rock-Liebhaber ins Jugendzentrum.

Von Jugendlichen über Eltern bis hin zu Senioren ist alles dabei, teilweise schwingen die Gäste sogar das Tanzbein. Der Abend dient aber nicht nur zum Tanzen, sondern auch als inoffizielle Wahlparty für den Jugendgemeinderat. Dieser ist vor drei Jahren aus einer Initiative des JUZ heraus entstanden, weshalb sich Kaiser so freut, dass auch in diesem Jahr wieder zwölf Kandidaten zur Wahl stehen.

