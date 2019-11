Bangert bleibt SPD-Chef

Michael Bangert (46) steht auch in den kommenden beiden Jahren an der Spitze des SPD-Ortsvereins Edingen-Neckarhausen. Bei der jüngsten Hauptversammlung wurde der Rechtsanwalt und Gemeinderat einstimmig als Vorsitzender bestätigt, wie die Partei mitteilt. Als Stellvertreter stehen ihm Patrick Hennrich und Wolfgang Jakel zur Seite. Geschäftsführer bleibt Eberhard Wolff. Einen Wechsel gibt es bei den Finanzen. Hier übernimmt der neue Gemeinderat Alexander Jakel nach Ablauf des Geschäftsjahres zum 1. März 2020 die Kasse von Annette Metz, die nach 16 Jahren ihr Amt aufgibt.

Sämtliche Wahlen erfolgten nach Angaben von Bangert einstimmig. Er führt den Ortsverein bereits seit 2007. Mit 76 Mitgliedern sei der Stand stabil, sagte er auf Nachfrage des „MM“. Er sei dankbar, dass sich mit Patrick Hennrich und Alexander Jakel zwei junge Leute im Vorstand engagierten. „Ich will mit Mitte 40 nicht mehr der Jüngste sein“, sagt er. Für die SPD wünscht er sich insgesamt, dass sie „wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser“ gerate, egal unter wessen Leitung. Es sei an der Zeit, sich endlich wieder den Problemen im Land zu widmen, nicht immer nur den eigenen, betont er.

Fraktionsvorsitzender Thomas Zachler ging in seinem Bericht aus der Gemeinderatsarbeit unter anderem auf die nach wie vor angespannte Wohnsituation in Edingen-Neckarhausen ein. Dabei kritisierte „das stetige Reduzieren der wenigen Bauflächen im Ort“, angefangen bei der „mit jeder Ratssitzung kleinergestimmten Fläche in Edingen Südwest“ und „gekrönt durch die Änderung des Entwurfs für den Flächennutzungsplan im Mittelgewann“. Die Runde der Beisitzer besteht ab sofort aus Birsen Yanarsönmez, Irene Daners, Elisabeth Müller und Tobias Hertel. hje

