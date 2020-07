Barrierefreies Wohnen im Ort

Ursprünglich war das Gelände hinter der Kirche in Edingen für einen neuen Kindergarten ins Auge gefasst worden, nun sollen hier stattdessen verschiedene Generationen unter einem Dach leben. Das Mannheimer Unternehmen Diringer und Scheidel plant den Bau eines Mehrgenerationen-Hauses mit rund 25 Wohneinheiten und Tiefgarage. Im Gemeinderat stellten Vertreter der Firma jetzt ihre Pläne vor.

Drei Anbieter hatten im Vorfeld ihre Konzepte vorgestellt, wie Bürgermeister Simon Michler erklärte. Das Deutsche Rote Kreuz brauche allerdings größere Grundstücke und könne möglicherweise in Neckarhausen-Nord seine Ideen umsetzen. Michler in der Sitzung. Diringer und Scheidel sei dagegen mit seinen Avendi-Einrichtungen bereits im Umfeld tätig und könne so Synergieeffekte erzielen.

Genau das betonte Alexander Langendörfer vom Bauträger. „Sie können mit uns alles bauen“, warb er um Unterstützung. Avendis sei eine 100-prozentige Tochter des Unternehmens, das insgesamt 1700 Mitarbeiter beschäftige. Einzelheiten des Bauvorhabens erläuterte Eberhard Klass. Möglich seien sowohl Mehrgenerationen-Wohnen als auch Tagespflege. Das Angebot richte sich vor allem an Senioren über 70 und an Personen mit Behinderung. Ziel sei ein komfortables eigenständiges Wohnen bis ins hohe Alter mit der Möglichkeit zur Pflege in der eigenen Wohnung oder zum Wechsel in das benachbarte Heim. Auch ein Hausnotrufsystem stünde zur Verfügung.

Damit in erster Linie Einwohner der Gemeinde von dem Angebot profitieren können, bleibe der Kauf der Wohnungen in den ersten drei Monaten ihnen vorbehalten, bevor dann die offene Vermarktung des Objektes beginne. „Wir würden gerne wieder nach Edingen-Neckarhausen kommen, um zu bauen“, sagte Klass, der selbst in der Gemeinde wohnt.

Dass in öffentlicher Sitzung auch über Kaufpreise gesprochen wurde, stieß bei mehreren Gemeinderäten auf Kritik. „Diskutieren wir das wirklich öffentlich?“, fragte Michael Bangert (SPD) ungläubig. „Das sollte nicht öffentlich erörtert werden“, fand auch Klaus Merkle von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV). „Wir legen heute keinen Preis fest, aber die Bürger dürfen ruhig wissen, dass wir das Grundstück nicht für 400 Euro verscherbeln“, betonte Bürgermeister Simon Michler (CDU) und ergänzte: „Wir sind in guten Gesprächen, müssen aber noch nachverhandeln.“

Der vorgestellte Plan zeigt ein Gebäude mit vier Geschossen, das Unternehmen würde aber gerne noch ein Staffelgeschoss draufsetzen. Dann wäre der Neubau „etwas höher als Fulmina und etwas niedriger als die Wohntürme“, sagte Klass auf Nachfrage: „Wir passen uns damit städtebaulich an.“

Viel Lob für Konzept

„Das ging relativ flott, und wir sind einen guten Schritt weiter“, sagte Klaus Merkle (UBL) und lobte: „Das Konzept finden wir gut.“ Für die CDU begrüßte Gabi Kapp, dass die Baulücke geschlossen werde: „Wir hoffen, dass viele Edinger und Neckarhauser sich hier einkaufen und die Nähe zu Avendi nutzen.“ Thomas Hoffmann von der Offenen grünen Liste sprach von einer sinnvollen Nachverdichtung und einer ebensolchen Konzeption. Am Ende stimmten alle Fraktionen dem Projekt im Grundsatz zu, und zwar mit Staffelgeschoss. Damit dürfte der Kaufpreis für das gemeindeeigene Grundstück am Ende zwischen 800 000 einer Million Euro liegen. Im nächsten Schritt muss die Gemeinde nun die Aufstellung eines Bebauungsplans beschließen und darin Details festlegen.

