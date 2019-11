Bau der Kita Neckarkrotten kommt nur langsam voran

Mit der Vergabe der Holzbauarbeiten rückt der Neubau der Kindertagesstätte „Neckarkrotten“ im Gemeindepark Edingen ein Stück näher. In ihrer Sitzung am Dienstag, 19. November, 19 Uhr, sollen die Gemeinderäte entscheiden, wer den Zuschlag erhält.

Bereits im Februar waren mehrere Bäume gefällt worden, um Platz für den Neubau zu schaffen, im Juli musste abermals die Motorsäge angesetzt werden. Für rund fünf Millionen Euro entsteht das neue Domizil der Betreuungseinrichtung, die derzeit noch in mobilen Raumeinheiten nahe der Pestalozzischule Edingen betrieben wird.

Inzwischen abgeschlossen sind die Erd- und Fundamentarbeiten für das pavillonartige Gebäude. Den Auftrag dafür hatte der Gemeinderat im Juni vergeben, für rund 650 000 Euro an die Firma Assenza. In einem ersten Schritt wurde der Boden 50 bis 60 Zentimeter abgetragen, um die so genannte Rüttelstopfverdichtung vorzubereiten. 360 Säulen aus Schotter geben der Bodenplatte des kellerlosen Pavillons Halt. Die Firma Bauer Spezialtiefbau aus Schrobenhausen hat diese Arbeiten für knapp 110 000 Euro übernommen.

Das eigentliche Gebäude besteht weitgehend aus Holz und Fertigbauteilen. Ursprünglich sollte der Auftrag hierfür in ersten Sitzung des neuen Gemeinderates vergeben werden. Allerdings lag nur ein einziges Angebot vor, und das fiel um einige hunderttausend Euro höher aus als die Kostenschätzung. Deshalb hob der Rat die Ausschreibung auf, um den Baukörper in mehrere Gewerke aufzuteilen und diese beschränkt auszuschreiben. Davon verspricht man sich auch Angebote von örtlichen Betrieben.

Ob die neue Kita wie zuletzt geplant nach den Sommerferien 2020 in Betrieb genommen werden kann, ist fraglich. Fest steht inzwischen, dass es statt eines Spatenstichs eine Grundsteinlegung geben soll, und zwar im Frühjahr, wie Bürgermeister Simon Michler ankündigte. hje

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019