Bau des neuen Gemeindehauses kann im nächsten Jahr beginnen

In der evangelischen Kirchengemeinde Edingen ist so einiges los, weshalb am Donnerstag schon die zweite Gemeindeversammlung in diesem Jahr anstand. „Es gibt wieder einiges zu besprechen“, begrüßt die Vorsitzende der Veranstaltung, Gisela Graß, die Gäste. Seit der vergangenen Versammlung im April ist wieder zahlreiches passiert, so hat sich etwa der Neubau des Gemeindehauses weiterentwickelt und Pfarrer Matthias Schipke den Entschluss gefasst, die Gemeinde zu verlassen.

Den Grund dafür, kann jedoch auch Dekanin Monika Lehman-Etzelmüller nicht nennen; Schipke selbst nimmt an der Versammlung nicht teil. „Er möchte die Gemeinde gerne persönlich über seinen Fortgang informieren“, erklärt sie. Noch sei die ganze Sache nicht öffentlich, fügt sie hinzu. Somit steht die evangelische Gemeinde ab dem ersten Februar 2019 einer zweimonatigen Vakanz bevor, denn zu diesem Zeitpunkt wird der Pfarrer nicht mehr in Edingen tätig sein. Die Verabschiedung findet am letzten Sonntag im Januar statt. Da stelle sich natürlich die Frage, wie man jetzt weiterkomme, so Lehmann-Etzelmüller.

Jedoch sieht sie bei dieser Gemeinde keine großen Probleme. „In der Regel sind für den Sonntagsgottesdienst und die Kasualien Vertretungen da“, erklärt sie. Außerdem habe sie beim Oberkirchenrat angefragt, ob jemand aus dem ständigen Vertretungsdienst zur Verfügung stehen würde. Doch auch in allen anderen Bereiche, wie etwa dem Konfirmationsunterricht oder bei der Seelsorge sieht die Gemeinde keinen Leerstellen entgegen. „Ich bin zuversichtlich, dass die Gemeinde diese Zeit gut übersteht“, findet die Dekanin.

Über Vorgänge im Kirchengemeinderat berichtet die neue Vorsitzende, Birgit Monsler. Auch hier sei einiges passiert. So erzählt sie etwa von der Jurysitzung im vergangenen Juli, bei der einstimmig ein Entwurf für das neue Gemeindehaus ausgewählt wurde, oder der Tatsache, dass Lehmann-Etzelmüller nun mit in der Geschäftsführung sitzt. Sogar der Termin für das nächste Gemeindefest steht schon fest. Dieses wird am letzten Sonntag im Juni 2019 stattfinden. „Dafür suchen wir natürlich wie immer fleißige Helfer“, so Monsler.

Viele helfende Hände nötig

Doch kaum ein Thema polarisiert so sehr, wie der Neubau des Gemeindehauses. „Der Kaufvertrag wurde am dritten Juli unterschrieben“, erläutert Wolfgang Ding, Vorsitzender des Bauausschusses. Auch die Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor, der weiteren Planung sollte jetzt also nichts mehr im Wege stehen. „Wenn alles mehr als gut läuft, kann der Bau Ende nächsten Jahres beginnen“, sagt er. Bevor es soweit sei, stünden aber natürlich noch einige Finanzierungsgespräche oder Planänderungen an. Auch über die Wärmeversorgung müsse noch diskutiert werden. Der große Vorteil sei, dass das Gebäude ganz nah am Gotteshaus gebaut werde. Die Kirche solle ja sprichwörtlich im Dorf bleiben, so Ding. „Wir brauch eure Mitarbeit“, sagt Graß am Ende der Sitzung. Gerade weil in der evangelischen Kirchengemeinde so viele Veränderungen anstehen, könne es keine helfende Hand zu viel geben.

