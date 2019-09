Bauarbeiten halten Kindergärten weiter auf Trab

Nach dem Ende der Sommerferien ist der Kindergarten St. Andreas in Neckarhausen offenbar etwas holprig ins neue Jahr gestartet. „Zwei Tage lang hat ein mittelschweres Chaos auf der Baustelle geherrscht“, räumt Wolfgang Hanisch ein, der sich ehrenamtlich um die kirchlichen Baustellen kümmert.

Wie berichtet, wird der komplette Kindergarten in der Trägerschaft der katholischen Kirche saniert und den Auflagen des Brandschutzes angepasst. Dass nach den Ferien nicht alles reibungslos lief, hat laut Hanisch eine ganz banale Ursache. Bei den Arbeiten an der Decke in einem der Räume sei festgestellt worden, dass der Unterbau aus Gründen des Brandschutzes nicht bleiben kann.

Was bei einigen Eltern für Aufregung sorgte, war ein Aushang am Eingang des Kindergartens, den sie am ersten Tag nach den Ferien vorfanden. Darauf stand zu lesen, dass die Eltern ihre Kinder nach Möglichkeit wieder mit nach Hause nehmen sollten. Weil auch Telefon und Internet ausgefallen waren, habe es keine andere Möglichkeit der Information gegeben, entschuldigt sich die Leiterin Michaela Hikade zwei Tage später in einer E-Mail an alle Eltern.

„Dass nach den Ferien nicht alles fertig war, das war zu erwarten“, zeigt die Vorsitzende des Elternbeirats, Alexandra Zimmermann, Verständnis für die außergewöhnlichen Umstände. „Die Betreuung der Kinder war zu jeder Zeit gewährleistet“, betont sie und lobt Leiterin Hikade und die Erzieherinnen: „Die haben beste Arbeit geleistet.“

Einstweilen müssen einige der Kinder erst einmal im benachbarten Pfarrhaus betreut werden. „Das hatten wir schon im Vorfeld als Ausweichmöglichkeit vorgesehen“, erklärt die Leiterin. „Die Seesterne müssen noch bis Ende Oktober auf ihr neues Zuhause warten“, erläutert sie in der erwähnten E-Mail an alle Eltern.

Wann der Turnraum des Kindergartens wieder genutzt werden kann, steht noch in den Sternen. Dort gab es vor einiger Zeit einen Wasserschaden, wie Wolfgang Hanisch erklärt. Das Wasser sei unter den Estrich gelangt, der deshalb ausgetauscht werden müsse. Die Aufträge für die Sanierung von Boden und Wänden seien erteilt. Das Turnen im Kindergarten fällt trotzdem nicht aus. „Wir gehen solange in die alte Kirche“, erklärt die Leiterin. Dass es rund um die Bauarbeiten immer wieder Überraschungen gibt, hat für Hikade auch etwas Positives: „Für die Kinder ist das superspannend.“ Der Kinderrat der Einrichtung, bestehend aus Vertretern aller Gruppen, werde regelmäßig über die Arbeiten informiert.

Unterhaltung gibt es unterdessen auch für die Kinder des katholischen Kindergartens St. Martin in Edingen. Dort ist inzwischen die Baufläche für den Anbau planiert. „Endlich steht der Kran da“, freut sich Hanisch. Wenn jetzt noch der rote Punkt aus dem Landratsamt kommt, also die offizielle Baufreigabe, dann kann auch hier mit dem Bau begonnen werden. Möglicherweise von dem alten Kinderlied von den fleißigen Handwerkern begleitet, in dem es heißt: „Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein.“

