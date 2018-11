Baugebiet auf Tennisplätzen abgespeckt

Das geplante Neubaugebiet auf den heutigen Tennisplätzen in Edingen soll deutlich abgespeckt werden. Das geht aus der Vorlage der Verwaltung für die Sitzung des Gemeinderates in der kommenden Woche hervor. Danach sollen die ursprünglich geplanten sechs Doppelhaushälften entlang der Straße Hundert Morgen entfallen und die Zahl der Mehrfamilienhäuser von sechs auf vier reduziert werden.

Ursprünglich waren auf dem Areal nahe des Parks am Schulzentrum bis zu 40 Wohneinheiten vorgesehen. Mit der jetzt zur Abstimmung stehenden Variante sinkt diese Zahl auf 24. „Ein verträglicher Kompromiss“, findet Bürgermeister Simon Michler. Möglich wird dieser durch ein zusätzliches Geschoss bei zwei der Mehrfamilienhäuser. „Die Reduzierung trägt den Wünschen und Forderungen der Anwohner Rechnung“, schreibt die Verwaltung und hebt hervor, dass ein weiteres Abspecken nicht möglich sei. Ansonsten würden die Erschließungskosten zu hoch und die Wohnungen zu teuer, heißt es unter Hinweis auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum.

Wie berichtet, hatte sich nach Bekanntwerden der ersten Pläne in der Nachbarschaft des Areals eine Bürgerinitiative „Wir für den Park“ gebildet, die das Vorhaben mit 40 Wohneinheiten als überdimensioniert bezeichnete. Eine ihrer Forderungen: Der Rodelhügel auf der Südseite sollte erhalten werden. Auch in diesem Punkt kommt die Gemeinde den Anwohnern nun entgegen.

„Keine Nulllösung möglich“

„Nichts zu machen und gar nicht zu bauen, das können wir uns nicht leisten“, stellte Bürgermeister Simon Michler bereits im Juli im Gespräch mit dem „MM“ fest. Die Gemeinde sei darauf angewiesen, Wohnraum zu schaffen und Geld einzunehmen. Denn mit dem Erlös aus dem Grundstücksverkauf müssten wichtige anstehende Investitionen finanziert werden.

Die Entscheidung über die Bebauung der Tennisplätze wurde im Sommer erst einmal vertagt. Im September, spätestens aber im Oktober sollte der Gemeinderat festlegen, wie es zwischen den Wohngebieten Hundert Morgen und Vogelskorb weitergeht. Nun fällt dieses Votum also voraussichtlich in der kommenden Woche. Der Gemeinderat kommt am Mittwoch, 14. November, um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Edingen zusammen. Innerhalb der Bürgerinitiative will man sich bis dahin ebenfalls noch einmal mit dem Thema befassen. „Das ist schon ein deutliches Entgegenkommen“, findet Michael Krüger angesichts der Vorlage, will sich aber nicht festlegen. „Der Charakter des Wohngebietes sind Einzelhäuser“, erneuert er einen Kritikpunkt. 330 Unterschriften hatte die Initiative nach seinen Angaben gegen das ursprüngliche Vorhaben gesammelt, und zwar alleine im Umfeld des Parks. „Da wäre noch Luft nach oben“, glaubt Krüger.

