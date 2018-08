Baugebiet Tennisplätze: Mehr Grün, weniger Wohnraum?

Anzeige

Welche der Varianten letztlich in die Tat umgesetzt wird, muss der Gemeinderat festlegen. Eine Entscheidung darüber strebt Michler in der Sitzung im Oktober an. „Dass das Baugebiet kommt, ist unstrittig“, betont Michler auch unter Hinweis auf den Verlauf der Diskussion im Workshop. Eine Tendenz für eine der Varianten sei aber noch nicht erkennbar. Nach den Worten des Bürgermeisters spricht auch alles für einen Geschosswohnungsbau, also mehrere Mehrfamilienhäuser.

Nicht ohne Tiefgarage

An der Tiefgarage hält die Gemeinde ebenfalls fest. Sie soll unterirdisch ausreichend Stellplätze für die Autos der Bewohner schaffen. Je zur Hälfte könnten die Fahrzeuge dann über die Straße Vogelskorb und Hundert Morgen ein und ausfahren. Eine Durchfahrt wäre hingegen nicht möglich. „Durch diese doppelte Erschließung teilt sich der Verkehr“, argumentiert Michler.

Die Nachricht von einer weiteren Variante beruhigt die Anwohner hingegen nicht. Sie befürchten nach wie vor durch das Projekt eine zu hohe Verkehrsbelastung. „10 bis 15 Wohneinheiten wären für uns erträglich“, sagt Volker Hoffmann von „Wir für den Park“. Entscheidend sei zudem, wie weit die Bebauung über die heutigen Tennisplätze hinausginge.

„Schon ein kleiner Eingriff in den Park hätte große Auswirkungen“, bekräftigt Christoph Buzello, der sich höchstens 20 Wohneinheiten vorstellen kann. Und beim Rodelhügel gilt für ihn: Ganz oder gar nicht. In der kommenden Woche wollen sich Hoffmann und Buzello mit ihren Mitstreitern treffen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Eine Unterschriftenaktion gegen die aus ihrer Sicht zu massive Bebauung sei in Vorbereitung, eine eigene Seite im Internet ebenfalls.

Info: Kontakt zur Initiative: wirfuerdenpark@gmx.de

