Baumfällungen im Gemeindepark

Der Neubau der Kindertagesstätte „Neckarkrotten“ im Gemeindepark in Edingen wirft seine Schatten voraus. In Vorbereitung auf den Baubeginn gibt es in der kommenden Woche Rodungen, wie die gemeinde mitteilt. Dabei müssen mehrere Bäume gefällt werden, Ersatzpflanzungen werden später im Rahmen der Baumaßnahme durchgeführt, wie es aus dem Rathaus heißt. Außerdem müssten einige Hecken und Sträucher entfernt oder stark zurückgenommen werden. Mit dem Neubau des Kindergartens soll in diesem Jahr begonnen werden, der Einzug ist bis Ende 2020 geplant. hje/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019