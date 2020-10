Bausachen im Ausschuss

Der Technische Ausschuss des Gemeinderates von Edingen-Neckarhausen kommt am Mittwoch, 21. Oktober, um 18 Uhr in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Die brisanteste Bausache, der Neubau eines Sechsfamilienhauses mit privater Kita in der Hauptstraße in Neckarhausen, steht diesmal allerdings wegen der grundsätzlichen Bedeutung auf der Tagesordnung des Gemeinderates, der um 18.30 Uhr an gleicher Stelle tagt.

Der Ausschuss befasst sich hingegen unter anderem mit dem geplanten Neubau eines Zweifamilienhauses in der Theresienstraße in Neckarhausen und mit mehreren Umbauten, die ebenfalls die Schaffung von neuem Wohnraum zum Ziel haben. Nach Ansicht der Verwaltung bestehen gegen die eingereichten Baugesuche keine Bedenken. hje

