Baustelle des Vereins wird zum Ballsaal

„Komm tanz mit mir unseren Tango d’amour“, sang Rosi Struffolino, Frontfrau der Band „Celebration“, beim Ball des Turnvereins Neckarhausen (TVN). In der festlich herausgeputzten TV-Turnhalle wurde aber nicht nur Tango, Walzer und Foxtrott getanzt, der Turnerball bot auch den würdigen Rahmen für Ehrungen von langjährigen und verdienten Mitgliedern.

TV-Vorstand Hans Nicht begrüßte die Besucher und führte im weiteren Verlauf des Abends durch das Programm. „Genaugenommen könnten wir heute Abend auch draußen sitzen, bei unserem klassischen Herbstball war es selten so warm“, stellte der TV-Chef fest. Vielleicht lag es am Wetter, das zu anderen Freizeit-Aktivitäten gelockte hatte, weshalb ein paar Plätze freiblieben. „Wir haben uns mit den Vorbereitungen sehr viel Mühe gegeben, und da wäre ein volles Haus ein schöner Lohn“, gestand der Vorsitzende im Gespräch mit dem „MM“.

Halle wird saniert

Das Organisations-Team bestehend aus Tanja Schmitt, Heike Gruber, Hans Thoma und einigen Jedermännern hatte die Halle in einen Ballsaal verwandelt. Nach und nach soll die TV-Halle bekanntlich saniert werden, als erster Schritt sind bereits die Geräteraum-Tore erneuert worden. „Als nächstes soll im kommenden Jahr dann die Erneuerung der Heizung folgen, die Maßnahme wird auf 50 000 Euro geschätzt“, ließ der Vorsitzende wissen.

Heizung benötige man an diesem Abend eher weniger, die HelDen-Boys des TV Edingen gerieten sogar ganz schön ins Schwitzen. Die Männer-Riege, die von Beatrice Winkler trainiert wird, trommelte nicht nur im Takt auf die mit Goldfolie ummantelten leeren Ölfässer, sie legten dabei auch eine tolle Choreografie aufs Parkett. „Meine Jungs trainieren der Lautstärke wegen auf dem HelDen-Hof von Helmut und Dennis Koch in der Feldflur“, ließ ihre Chefin schmunzelnd wissen.

Von Rumba bis Walzer

Zur Tradition zählt ebenso der Gast-Auftritt einer Formation der Tanzsportabteilung des TV Edingen. Dieses Mal schwelgten die Paare ganz klassisch im Walzertakt. Den Dreh heraus hatten auch Joana Wagner und Martin Schlemmer. Das Tanzpaar vom TSC Grün-Gold-Heidelberg heizte den Ballgästen mit Rumba, Samba und Pasodoble im lateinamerikanischen Rhythmus ein. Nicht ganz so perfekt, aber mit ebenso viel Elan bewegten sich Ballgäste übers Parkett. Gut unterwegs war in der vergangenen Saison auch das „Mixed-Team-3“ der Volleyball-Spielgemeinschaft Edingen, Neckarhausen, Friedrichsfeld. Das Team ist als Neueinsteiger in der Bezirksklasse ohne Spielverlust auf Anhieb Meister geworden und somit in die Bezirksliga aufgestiegen. Eine Abordnung der Spielerinnen und Spieler wurde an diesem Abend für ihre Leistung geehrt.

Im Anschluss folgte die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder. „Sie sind die Stützen unseres Vereins.“ Mit diesen Worten baten die Vereinsvorstände Hans Nicht und Horst Gropp die zu Ehrenden nach vorne auf die Bühne, wo sie mit Urkunden und Präsenten für ihre langjährige Treue zum Turnverein ausgezeichnet wurden.

