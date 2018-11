BdS-Taler und Samentütchen als Dank

„Sie alle sind Vorbilder, und es wäre schön, wenn ihre Anzahl weiter wachsen würde“, stellte Bürgermeister-Stellvertreter Stephan Kraus-Vierling bei der Ehrung der ehrenamtlichen Grünpfleger fest. Beim kleinen Empfang im Bürgersaal des Rathauses kannten sich die Paten von Pflanzkübeln und Beeten schon untereinander. Mehrheitlich sind es immer die Gleichen, die seit Jahren an der grünen Front aktiv sind – und leider fehlt der Nachwuchs.

Bereits zum 21. Mal hatte die Gemeindeverwaltung zu dieser Ehrung eingeladen. „Ich möchte Ihnen für diese Art von bürgerschaftlichem Engagement danken. Wir sind sehr froh darüber, dass Sie uns bei der Pflege des öffentlichen Grüns unterstützen“, sagte Kraus-Vierling. Bei 50 Hektar zu pflegender Fläche in Form von Parks, Sportanlagen, Wegen und Dämmen seien die Bauhof-Mitarbeiter für jede Unterstützung dankbar.

Zwar sei man seitens der Gemeinde darauf bedacht, exponierte Plätze und Anlagen attraktiv zu gestalten. Aber in den etwas abseits gelegenen Winkeln und Straßen müsse sich der Bauhof mitunter auf das Notwendigste beschränken. „Deshalb wissen wir Ihren Einsatz für ein gepflegtes Ortsbild zu würdigen und hoffen auf weitere Nachahmer“, betonte Kraus-Vierling und fügte an: „Vielleicht gehen künftig auch örtliche Verbände wie der NABU mit gutem Beispiel voran und übernehmen die Pflege eines Pflanzbeetes oder Kübels.“

Aktuell engagierten sich 80 Helfer als „freiwillige Gärtner“ und damit sechs weniger als im Vorjahr. Davon sind 45 in Edingen, 27 in Neckarhausen und acht in Neu-Edingen aktiv. „Machen Sie ein wenig Werbung in ihrer Nachbarschaft oder im Freundes- und Bekanntenkreis für dieses ehrenamtliche Engagement“, bat Kraus-Vierling. Schließlich trage ein blühendes Ortsbild wesentlich zu einer lebens- und liebenswerten Gemeinde bei.

Für Fragen rund ums Grün standen Bauhof-Bedienstete und Mitarbeiter des Bau- und Umweltamtes bereit. Aber auch untereinander fachsimpelten die Pflanzenpaten. „Meine Frau pflanzt und ich gieße“, erläuterte Helmut Elsner die Arbeitsteilung an ihrem Pflanzkübel in der Graf-von-Oberndorff-Straße. Für sie stelle es einfach ein zusätzliches Beet dar, das sie neben ihrem Hausgarten pflege.

„Und wenn es dann schön grünt und blüht, macht mich der Anblick glücklich“, verrät Elisabeth Breitkopf. Der Neu-Edinger Peter Gumbel und seine Frau pflegen einen Pflanzkübel am kleinen Spielplatz eingangs der Lilienstraße. „Die Hinterlassenschaften der Hunde stellen dort ein echte Zumutung dar, wies er auf ein „anrüchiges“ Problem hin. Um weitere Grünpfleger zu werben, regte Doris Baumann an, die schönsten Kästen und Pflanzbeete ähnlich wie beim Blumenschmuckwettbewerb zu prämieren.

Christina Reiß empfahl, die Neubürger gleich im Begrüßungsschreiben auf Pflanzenpatenschaften hinzuweisen und ein Päckchen Blühsamen beizulegen. Letzteres gab es auch für die Grünpfleger zusammen mit einem Geldsäckchen, das jeweils zwei BdS-Taler als Einkaufswährung am Ort enthielt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018