Bei der Partnerwahl einen Volltreffer gelandet

Dass der Arbeitsplatz eine prima „Kennenlern-Börse“ ist, bestätigte sich auch bei Brigitte und Johannes Titz. Die waschechte Neckarhäuserin und ihr aus der Lüneburger Heide stammender Ehemann lernten sich bei der Firma „Benckiser“ in Ladenburg kennen. „Es hat gleich gefunkt, und die Liebe hat gehalten“, verrät Brigitte Titz schmunzeln. Heute, am 18. Oktober, feiert das Ehepaar seine Goldene Hochzeit.

„In der Lüneburger Heide gab es damals kaum Arbeit. Zum Glück wohnten Verwandte von mir in Ludwigshafen bei denen ich einziehen konnte“, berichtete Johannes Titz. Den Wegzug aus dem hohen Norden hatte er nie bereut, schließlich begegnete er im Badischen der Lieben seines Lebens. Anfangs hatte er für Benckiser als Lkw-Fahrer und Transporteur zwischen den Niederlassungen Ludwigshafen und Ladenburg gependelt. Bei den Anlieferungen begegnete er der Liebe seines Lebens.

„Ich habe zu der Zeit in der Verpackung gearbeitet und so lief man sich immer über den Weg“, erinnert sich die Neckarhäuserin. Nach zwei Jahren besiegelte man dann den fortan gemeinsamen Lebensweg vor den Traualtar. Das gegenseitige Eheversprechen „in guten wie in schlechten Zeiten“, haben wir in all den Jahren immer sehr ernst genommen“, betonen die beiden und fügen an: „Die Familie steht bei uns immer im Mittelpunkt.“ Dazu zählen auch die beiden Söhne Steffen und Christian sowie zwei Enkelkinder.

Als Ausgleich zu seiner Arbeit hatte Johannes Titz gerne Fußball gespielt. Er war Jugendtrainer beim FC Viktoria und seine beiden Söhne waren ebenfalls am Ball. Einer davon, und zwar Christian, hat seine Fußball-Leidenschaft sogar zum Beruf gemacht. Er arbeitet als Trainer beim Hamburger SV.

Oft mit dem Rad unterwegs

„Wir feiern deshalb gleich zwei Mal im kleineren Rahmen unsere Jubelhochzeit. Einmal mit unserem Sohn Steffen, der in Neckarhausen wohnt und am Wochenende dann mit Christian und seiner Familie in Hamburg“, erzählt Brigitte Titz. Die Hansestadt zählt schon familiär bedingt zu den bevorzugten Reisezielen des Ehepaares, ansonsten sind die beiden auch in Neckarhausen und Umgebung gerne „on Tour“. Vorzugsweise mit dem Fahrrad.

„Mein Mann ist zwar fünf Jahre älter als ich, dennoch radelt er rund hundert Kilometer in der Woche zusammen, so aktiv bin ich dann doch nicht“, verrät die 71-Jährige. Dass man im Kopf fit und körperlich beweglich bleibt, das wünscht sich das Jubelpaar für die Zukunft. fer

