Bei Sturm legen sich alle auf den Boden

„Ich brauche noch Farbe, aber bitte in Hellblau, schließlich ist hier Tag“, bat Mark Müller. Mit dem angerührten himmelblau war er sichtlich zufrieden und umrahmte damit die weißen Wolken. Zwischendurch wurden passend zum jeweiligen Schöpfungstag Spiele unternommen. Bei Donnergrollen und aufziehendem Sturm legten sich alle flach auf den Boden. „Jetzt kommt das Wasser“, kündigte Miriam Jörder an, und ab ging’s auf die Stühle. Die Erschaffung der Tiere nahm wild hüpfend Gestalt an, und am Ende erblickte der Mensch das Licht der Welt. Dazu wurde ein Fallschirm ausgebreitet. In dessen Mitte hatte man den Menschen als „Krönung der Schöpfung“ kräftig durchgeschüttelt und schwungvoll hoch leben lassen.

„Es läuft prima“, freute sich DJK-Geschäftsführer Andreas Müller über den „Dreiklang aus Sport, Gemeinschaft und christlicher Botschaft.“ Er hatte im Vorfeld das Organisatorische übernommen, während seine Frau Karin mit anderen für die Verpflegung der Schar sorgte. Ganz im göttlichen Sinne ruhten sich die Kinder am Ende ihres Werkes im Weltenhaus aus. Das zwischenzeitlich bunt bemalte Häuschen wurde zum Abschluss hinüber in die Kirche transportiert, wo die Kinder in Fürbitten die Bewahrung der Schöpfung thematisierten. fer

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.02.2018