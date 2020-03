Beim Spielen kommen Generationen zusammen

Kinder müssen spielen. Davon ist Rektorin Angelika Engelhardt von der Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen überzeugt. Die Ausstellung mit aktuellen Spielen steht bei ihr deshalb schon seit Jahren regelmäßig im Programm. In den Familien, so befürchtet sie, würden gemeinsame Spielabende immer seltener.

„Das führt dazu, dass Kinder das Warten verlernen“, glaubt die Rektorin. Mehr noch: Sie könnten oft nicht mehr verlieren, ohne in schlechte Laune zu verfallen. „Gerade für Kinder ist es nämlich schwer, sich zu gedulden, bis alle Mitspieler an der Reihe waren und sie selbst wieder dran sind.“ Nicht ohne Grund heißt einer der Brettspielklassiker „Mensch, ärgere dich nicht“. Das Warten sei ein Prozess, der ohne Spielen mühselig anderweitig erlernt werden müsse, weil er im Hinblick auf den späteren Besuch der Schulen enorm wichtig sei, sagt Engelhardt.

Mit der Spieleausstellung will sie gegensteuern. Lehrerin Simone Wedell hilft ihr dabei, hat im Vorfeld die Organisation übernommen. Die Kinder der Schule und ihre Familien können hier neue Spiele kennenlernen und einfach mal ausprobieren. Mit dabei ist diesmal unter anderem „Just one“, das besonders bei den Viertklässlern Anklang findet, wie die betreuende Lehrerin berichtet.

Die aktuelle Ausstellung beinhaltet nach Angaben des Landratsamtes 160 Spiele sowie vier Großspiele für alle Altersgruppen. Laut Jugendamt ist die Nachfrage an dem kostenlosen Angebot in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Dies liege allerdings nicht an einer mangelnden Popularität von Brett- und Gesellschaftsspielen. Vielmehr sei es dem Umstand geschuldet, dass potenzielle Veranstalter häufig nicht genug Betreuer (Spieleanleiter) gewinnen könnten.

In Neckarhausen gilt das zum Glück nicht. Am Donnerstag, 12. März, und am Dienstag, 17. März, gibt es jeweils von 14.30 bis 17 Uhr noch einmal die Gelegenheit, nach Herzenslust Spiele auszuprobieren. Der Eintritt ist frei. hje

