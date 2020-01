Beim „Zauberer von Oz“

Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) Neckarhausen unternimmt in diesem Jahr erneut eine Fahrt zu den Volksschauspielen in Ötigheim. Gespielt wird dort das Familienmusical „Der Zauberer von Oz“ von Frank Baum mit der berühmten Musik aus dem gleichnamigen Film.

An der Inszenierung wirken Chor, Ballett und großes Ensemble. Regie führt Torsten Krug. Die Fahrt findet am Samstag, 18. Juli, statt. Der Bus fährt um 11.15 Uhr am Schloss in Neckarhausen ab, weitere Zustiegsmöglichkeiten bestehen auf Wunsch in Edingen, Friedrichsfeld und Seckenheim. Anmeldungen zu der Fahrt nehmen Almuth Laschefski (06203/3502) und Heidi Gade (06203/14100) entgegen. red

Info: Infos zum Theater: www.volksschauspiele.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020