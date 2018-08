„Beispielgebende Freundschaft“

Der Ladenburger Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck (SPD) gratuliert den Nachbarn auf der anderen Seite des Neckars zum Fünfzigsten. „Diese Städtepartnerschaft zeigt, wie Europa sein kann: lebendig, mit Weitblick und von den Menschen getragen“, schreibt er und spricht von einer beispielgebenden deutsch-französischen Freundschaft. „Vor 50 Jahren reichten sich mutige Menschen in ihren Gemeinden die Hände zur Versöhnung. Mit diesem Mut und Glauben an eine gute Zukunft im Miteinander müssen wir heute den Europaskeptikern und europafeindlichen Populisten in unseren Ländern entgegentreten“, sieht der Abgeordnete in den anstehenden Feierlichkeiten ein kräftiges proeuropäisches Bekenntnis. Kleinböck dankt explizit „all jenen, die diese Städtepartnerschaft durch ihr Engagement in der IGP und anderswo so lebendig halten“ und hebt die Jugendaktivitäten der IGP wie die Jugendbegegnungen oder die Ferienjobs hervor. „In einem vereinten Europa der Menschen haben Ausgrenzung, Nationalismus und Rassismus keinen Platz“, betont Kleinböck. red

