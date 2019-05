Beitrag steigt um drei Euro

Die katholische Frauengemeinschaft (kfd), Ortsgruppe Neckarhausen, ist ein wichtiger Bestandteil der Pfarrgemeinde. In der Gemeinschaft sind Frauen nicht nur im Glauben vereint, es wird auch ein abwechslungsreiches Programm geboten. Was fehlt, ist der Nachwuchs, um den man auch in Form von fördernden Mitgliedern verstärkt werben will. Bei der Jahreshauptversammlung im Gemeindehaus St. Michael wurde im Zuge schrumpfender Mitgliederzahlen eine Erhöhung des Jahresbeitrags von sieben auf zehn Euro ab dem Jahr 2020 beschlossen.

Seitens des Vorstands-Teams ließ Heidi Gade das abgelaufene Jahr noch einmal Revue passieren. Sie erwähnte unter anderem die gut besuchte Maiandacht, den Jahresausflug nach Maria Laach, die beliebte Radtour durch Feld und Flur, ein Besuch der Odenwälder Marzipankonditorei in Weilbach sowie die besinnliche Adventsfeier zum Jahresausklang. Außerdem managten die Frauen bei der Primiz-Feier von Georg Henn das reichhaltige Kuchenbüffet. Auch beim Pfarrfest am 7. Juli kümmern sich Aktive der kfd wieder um Kaffeeausschank und Kuchenverkauf. „Es werden noch Mitstreiterinnen gesucht, Helferlisten liegen aus“, ließ Michaela Keinert wissen, bevor sie dann den Kassenbericht folgen ließ.

Neuzugänge erwünscht

„Leider werden wir immer weniger und das macht sich auch auf der Einnahmenseite bemerkbar“, stellte die Kassiererin fest. Aktuell zählt die kfd 85 Mitglieder. Seitens der Kassenprüferinnen bescheinigte Trudel Stock eine „bestens geführte Kasse“, worauf die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte. Um den Kassenstand weiterhin im Lot zu halten, schlug Rita Schwarz eine Erhöhung des Jahresbeitrags von sieben auf zehn Euro ab 2020 vor. Dem Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt.

„Wir würden uns über Neuzugänge freuen, es kommen keinerlei Verpflichtungen auf die Mitglieder zu, bei uns läuft alles auf freiwilliger Basis“, betonte Keinert. Um den Zusammenhalt der Gemeinschaft kümmern sich auch die sogenannten Vertrauensfrauen, die in ihrem Amt bestätigt wurden. Das Team bestehend aus Rita Schwarz, Ingrid Röhrig, Ortrud Elsner, Heidi Gade, Waltraud Hien, Roswitha Arlt, Daniela Wenz, Trudel Herold und Ursula Fischer sammeln in dem jeweils zugeteilten Bezirk Mitgliedsbeiträge ein, kommen zu Krankenbesuche und gratulieren ihren kfd-Schwestern zu Jubiläen. Ein ganz besonderes Dankeschön ging noch an Waltraud Hien, die bei kfd-Andachten den Kirchendienst übernimmt.

Ingrid Röhrig, neben Gade und Keinert die dritte im Vorstandsteam, informierte zum Abschluss noch über das Jahresprogramm 2019. Am 3. Juli steht der Jahresausflug nach Seligenstadt an, am 28. August findet ein Mundart-Abend in St. Michael statt, die Radtour folgt am 4. September, zur Dekanatswallfahrt wird am 9. Oktober gestartet, die Halbtagesfahrt führt am 6. November in eine Lebkuchenbäckerei und mit der Adventsfeier am 1. Dezember schließt das kfd-Jahr. fer

