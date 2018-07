Benefiz-Open-Air zur Partnerschaft

Anzeige

Der Sommer ist da, und wie jedes Jahr zum Ferienbeginn gibt es das traditionelle Kino-Picknick im Schlosspark Neckarhausen. Passend zum Partnerschaftsjubiläum präsentieren die Kulturinitiative KIEN und die Lokale Agenda einem französischen Film. Am Samstag, 27. Juli, flimmert der Streifen „Eine bretonische Liebe“ von 2017 (Drama/Komödie, FSK 6) über die Leinwand. Der Film beginnt bei Einbruch der Dunkelheit. Davor gibt es Musik und Picknick auf der Schlosswiese, Einlass ab 19 Uhr. Es spielen „The Greyhounds“ aus Neckarhausen Bei Regen wird die Veranstaltung in der Eduard-Schläfer-Halle verlegt. Die Spenden gehen n diesem Jahr an das Projekt Ein-Dollar-Brille. Es setzt sich weltweit dafür ein, dass Menschen, die sich keine Brille leisten können, zu einer adäquaten Sehhilfe kommen. red

Info: Infos im Internet: www.onedollarglasses.org