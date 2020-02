Berlin, Bretagne und Provence

„Die Jugend ist die Zukunft unserer Partnerschaft und damit ein Schwerpunkt unserer Arbeit.“ Davon ist der Ehrenvorsitzende der IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau, Erwin Hund, überzeugt. Er wirbt deshalb für die Teilnahme am abwechslungsreichen Jugendprogramms der IGP, bei dem aktuell noch Plätze frei sind. „Interessierte sollten sich zeitnah anmelden, um ihre Chance auf Teilnahme zu wahren“, empfiehlt Hund.

„In diesem Jahr besteht die Jugendpartnerschaft zwischen den beiden Gemeinden seit 50 Jahren“, lässt der Ehrenvorsitzende wissen und fügt an: „Ein Grund mehr, die Jugendarbeit weiter zu intensivieren.“ Dazu leistet auch die IGP-Jeunesse ihren Beitrag. Der organisierte Partnerschafts-Nachwuchs plant auch in 2020 eine Fahrt für Jugendliche ab 17 Jahren. „Voraussichtlich wird es Marseille sein, aber die Jeunesse entscheidet selbst, wo sie hinfährt“, betont Hund.

Der Nachwuchs wirbt indes nicht nur um Mitreisende, sondern auch um weitere Aktive, die beispielsweise Jugendbegegnungen begleiten oder diese mit organisieren. Zur Sommerferienzeit vom 31. Juli bis 15. August veranstaltet die IGP mit Förderung des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) wieder eine Jugendbegegnung in Plouguerneau für Jugendliche ab 14 Jahren. „Es wird ein interessantes und abwechslungsreiches Freizeitprogramm geboten. Dazu zählen sportliche Aktivitäten wie Segeln und Kajak fahren aber auch Besichtigungen sowie das Entdecken von Land und Leuten“, erläutert Hund.

Ein echter Renner im Rahmen des Jugendprogramms ist der ebenfalls vom DFJW bezuschusste Sprachaufenthalt in Berlin und in der Provence vom 1. bis 16. August. „Am 1. August starten wir mit deutschen und französischen Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren zum diesjährigen Sprachaufenthalt in die Bundeshauptstadt. Dort wird aber nicht nur gepaukt, es wird auch ein attraktives Freizeitprogramm geboten“, informiert der Ehrenvorsitzende. Nach einer Woche fährt die Gruppe mit zwei deutschen und zwei französischen Animateuren mit dem Nachtzug in die Provence nach Sommieres bei Nimes. „Wir sind dort in einem schönen Hotel mit Swimmingpool untergebracht, so dass ein angenehmer Aufenthalt garantiert ist“, verspricht Erwin Hund. Neben dem Sprachunterricht steht auch das Erkunden der Region auf dem Programm.

Fester Bestandteil im Jahresprogramm ist nicht zuletzt der Ferienjob-Aufenthalt in Plouguerneau. Für Jugendliche ab 18 Jahren bietet die IGP in Zusammenarbeit mit der Partnergemeinde Ferienjobs an. Noch bis zum 27. März können sich interessierte Jugendliche um ein Angebot bewerben. Die Ferien-Jobber fertigen nach ihrem Aufenthalt einen Bericht an und erhalten auf dieses Weise eine Unterstützung durch das DJFW.

„Im April kommt die Hand- und Fußball-Jugend aus Plouguerneau zu uns in die Gemeinde. Die Begegnungen, hüben wie drüben, sind gute Beispiele für einen lebendigen Austausch, der die Partnerschaft mit Leben erfüllt“, stellt Erwin Hund abschließend fest.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020