Bewegen für den guten Zweck

Ob Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren oder sogar Liegestütze, in Edingen-Neckarhausen sind die Bürger seit Anfang November sportlich aktiv – und das für den guten Zweck. Denn Jenny Elster, Uli Dreckschmidt und Birgit Jänicke haben die Aktion „BewegEN“ gestartet. „Im ganzen Monat November bringen wir Edingen-Neckarhausen für die Seenotrettung in Bewegung“, heißt es auf der Webseite der Initiatoren. Gut die Hälfte des Aktionszeitraums ist vorbei. Wie ist die Bilanz? „Wir waren davon überzeugt, dass die Aktion eigentlich ein Selbstläufer sein wird und ganz viele Leute mitmachen werden“, betont Initiatorin Elster. „Aber bisher haben noch nicht so viele teilgenommen, wie erhofft. Aber natürlich freuen wir uns trotzdem über jeden Euro, der bei der Aktion für die Seenotrettung zusammenkommt.“ 585 Euro zählt der Spenden-Ticker bisher (Stand Donnerstag, 19. November) – das Spendenziel sind 5000 Euro.

Die Idee für eine Spendenaktion entstand schon im Frühjahr. „Für mich ist die Aktion eine Herzensangelegenheit“, erklärt Elster im Gespräch mit dem „MM“. Als Sprachlehrerin unterrichtete sie unter anderem Asylbewerber in Deutsch. Ihre Schützlinge berichteten dabei nicht selten von der Flucht aus ihrem Heimatland. „Viele sind über das Mittelmeer hierher geflüchtet. Es gab viele schlimme Geschichten. Es trifft einen, wenn man damit befangen ist“, betont Elster. Schnell war für sie klar: Eine Spendenaktion soll die Seenotrettung „Sea-Watch“ unterstützen. „Die Initiative hat unter anderem ein Flugzeug im Einsatz und ist mittlerweile sehr bekannt.“

Beispiel Göttingen

Dreckschmidt und Jänicke kennt Elster von der Arbeit bei der Offenen Grünen Liste (OGL). „Birgit ist auch eine gute Freundin von mir“, sagt Elster. Gemeinsam überlegten die Drei, wie sie eine Spendenaktion am besten aufziehen können. Dabei gab es viele unterschiedliche Ideen: „Wir wollten erst eine Patenschaft für ein Rettungsschiff übernehmen. Aber es gestaltete sich schwierig, wer da alles mitmacht und unterstützt“, so Elster.

Die Entscheidung für eine Spendenaktion der besonderen Art fiel dann im Sommer – und das am Beispiel eines ähnlichen Projekts in Göttingen. „Auch dort gab es eine Spendenaktion und sogar eine Vereinsgründung für die Seenotrettung“, erzählt Elster. Einen eigenen Verein gründeten die Initiatoren in Edingen-Neckarhausen allerdings nicht. „Das wäre sehr aufwendig gewesen.“ Dass die Spendenaktion in den November fiel und damit auch in die Zeit des Corona-bedingten Lockdowns, sei Zufall gewesen. „Als wir uns dafür entschieden haben, wussten wir nicht, dass der Lockdown nochmal kommt. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dann sind die Leute gerne an der frischen Luft“, sagt Elster lachend. Denn das Besondere an „BewegEN“: Die Aktion ist nicht auf einen Spendenlauf beschränkt, sondern Bürger können vielfältig aktiv werden.

Auf einer Slackline balanciert

„Meine Tochter ist beispielsweise auf einer Slackline balanciert“, verrät Elster. Andere Unterstützer der Aktion bewiesen akrobatisches Talent beim Handstand oder kamen bei Liegestütze ins Schwitzen. „Wir haben angeboten, dass uns die Teilnehmer auch Bilder zuschicken. Da waren die Rückmeldungen bisher leider etwas mau. Vielleicht kommen noch ein paar schöne Fotos hinzu.“ Um die Aufmerksamkeit für die Aktion anzukurbeln, hat Elster die Ortsvereine der Gemeinde angeschrieben. Auch auf den Gemeinderat ist sie zugegangen. „Ich finde, man kann diese Spendenaktion nur unterstützen. Es geht um Menschenrettung, das muss man nicht parteipolitisch betrachten“, betont sie. Wer bei der Aktion mitgemacht hat, bekommt einen selbstdesignten Button nach Hause geschickt. „Birgit hat ihn letztens getragen, als ich sie getroffen habe“, erzählt Elster.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.11.2020