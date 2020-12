„bewegEN“ geht weiter

Mehr als 1000 Euro sind bei der Spendenaktion „bewegEN“ in Edin-gen-Neckarhausen im November zusammengekommen. Die Aktion wird nun bis Ende des Jahres verlängert. Das teilen die Initiatoren mit. Hintergrund sei die Verlängerung des Corona-bedingten Teil-Lockdowns, in dem „Bewegung für eine gute Sache genau das Richtige ist“, betont Jenny Elster. Um sich zu beteiligen, schreiben Teilnehmer eine Mail an jen-ny@beweg-e-n.de, in der sie erklären, wie sie sportlich aktiv werden und wie hoch der Spendenbetrag ist. Ab einer Spende von 10 Euro bekommen Unterstützer den Ansteck-Button der Aktion als Dankeschön nach Hause geschickt. Die Spendengelder fließen in die Seenotrettung „Sea-Watch“. vs

Info: Weitere Infos zur Aktion: wwww.beweg-e-n.de

