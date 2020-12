Bewegt durch den Advent

Weil der Turnverein Edingen (TVE) vorerst wegen Corona keinen Sport anbieten darf, haben sich die Verantwortlichen für Mitglieder und alle anderen, die trotzdem aktiv bleiben wollen, eine Mitmach-Aktion ausgedacht. Mit Adventskalendern sollen Klein und Groß in „Bewegung“ gebracht werden. Außerdem werden Anregungen und Ideen geliefert, die einerseits fordern, aber andererseits auch Spaß bringen sollen. Auf der Homepage (www.turnverein-edingen.de) gibt es die Links zu den bewegten Adventskalendern.

„Ihr dürft die Vorschläge gerne auch in Intensität, Dauer und Wiederholungen für Euch erleichtern/vereinfachen oder erschweren“, heißt es in einem Aufruf. Sportgeräte können problemlos durch Alltagsmaterialien (Flaschen, Bücher, Wollknäuel usw.) ersetzt werden. „Macht mit, seid kreativ, in Bewegung, habt Spaß – und schickt „Mitmach-Fotos“ von Euch an adventskalender@turnverein-edingen.de“, lädt Janine Tödling (Bereichsvorstand Sport und Organisation) ein. Die Fotos werden dann in einer Mitmach-Bilder-Galerie auf der Homepage präsentiert. Start ist – wie bei Adventskalendern – am 1. Dezember. Jeden Tag kann ein neues Türchen mit Übungen geöffnet werden. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020