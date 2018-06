„Biathlon Eiskalt“ muss umziehen

Anzeige

Wegen Sturmschäden im Schlosspark muss die Veranstaltung „Biathlon Eiskalt 2.0“ auf das Gelände des Turnvereins 1892 Neckarhausen umziehen. Das teilte der Verein gestern mit. Am Sonntag, 10. Juni, startet der Biathlon nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr bereits zum zweiten Mal. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Laufen und Werfen. Die genaue Ausschreibung befindet sich auf der Homepage des Turnvereins (tv-neckarhausen.de). Hier sind auch Anmeldungen möglich, ebenso per E-Mail an die Adresse TVNEiskalt@tv-neckarhausen.de. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 100 begrenzt. Alle Mitglieder mit ihren Familien, aber auch alle Freunde und Bekannte des Turnvereins sind zur Teilnahme und zum Zuschauen eingeladen. red

