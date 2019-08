Bikerin mit Sinn für Grün und Blumen

Eigentlich hat ihre Blumenwerkstatt in der Hauptstraße 396 in Neckarhausen im August Betriebsferien, aber für den „MM“ macht Heike Dehoust eine Ausnahme. In den rustikalen Mauern eines alten Bauernhofs herrscht ohnehin Ausnahmezustand. „Ich räume gerade um“, entschuldigt sich die frischgebackene Gemeinderätin der Unabhängigen Bürgerliste (UBL/FDP-FWV) für die vermeintliche Unordnung. Dabei sehen die vielen Blumen und Pflanzen im Hof und in der ehemaligen Scheune sehr dekorativ aus.

An der Wand in der Werkstatt hängt eine Zeitungsseite aus dem „MM“ mit der Überschrift „Kampf den ’Gärten des Grauens’“. Für diese Steinwüsten kann sie sich ganz und gar nicht erwärmen. „Dabei ist es gar nicht so schwer, für etwas Grün zu sorgen“, betont die selbstständige Floristin, die tagtäglich für blühende Abwechslung und ein bisschen Deko sorgt.

Seit drei Jahren betreibt sie den eigenen Laden in Neckarhausen. „Das wollte ich schon immer machen“, sagt Dehoust mit einem Strahlen im Gesicht: „Ich habe mir damit einen Traum erfüllt.“ Nach der Schule hatte sie zunächst Floristin gelernt, später dann eine Ausbildung zur Speditionskauffrau angeschlossen. „Die Arbeitszeiten und die Bezahlung waren einfach zu schlecht“, begründet sie den Wechsel. Im neuen Beruf kümmerte sie sich viele Jahre um die Disposition, als Kollege von Wolfgang Jakel, der zuletzt für die SPD im Gemeinderat war.

Auf 600er Yamaha

Später, als die Kinder groß waren, unterstützte sie ihren Mann beim Aufbau des Unternehmens „Der müde Björn“ in Neckarhausen. Er vertreibt Motorradteile klassischer Modelle aus den 1970er und 1980er Jahren, und das – dank Internet – mittlerweile in alle Welt. „Eine Nische“, erläutert Dehoust, die selbst begeisterte Motorradfahrerin ist und eine 600er Yamaha fährt. „Die sieht richtig schick aus“, schwärmt sie, „und sie springt auf Knopfdruck an.“ Ein Vorteil gegenüber der älteren Maschine, die sie ebenfalls besitzt. Meist fahren sie und ihr Mann in den Odenwald, manchmal auch in Richtung Frankreich. Ein paar Stunden sind sie dann auf ihren Motorrädern unterwegs, meist am Samstagmittag, wenn der Laden geschlossen ist. „Ich würde gerne mehr fahren“, gesteht Heike Dehoust. Doch mit dem kommunalpolitischen Ehrenamt dürfte die Zeit dafür noch knapper werden.

Kindheit auf dem Bauernhof

„Unsere Familie war immer sehr interessiert an allem, was in der Gemeinde passiert“, sagt die neue Gemeinderätin, deren Mutter schon im Kirchengemeinderat aktiv war und aus der Landwirtschaft kommt. Der Bauernhof der Eltern war ebenfalls in der Hauptstraße in Neckarhausen, allerdings weiter Richtung Edingen. So richtig miterlebt hat sie die Landwirtschaft dort nicht, denn der Hof wurde aufgegeben, als sie vier war. Aber auch die Großeltern Lutz hatten einen Bauernhof, auf dem sie als Kind viel Zeit verbracht hat. Hier, wo sie heute Dekoratives aus Blumen zaubert, standen früher die Kühe. In der einstigen Milchküche entsteht gerade ein neuer Ausstellungsraum für Dekoartikel. „Da drüben war der Misthaufen“, erklärt sie, „und oben drauf das Klohäuschen.“

Längst vergangene Zeiten, an die heute noch der Bau mit dekorativen hölzernen Türen erinnert. „Unten war der Schweinestall, oben die Hasen“, weiß Heike Dehoust. Geschlachtet wurde auf dem Hof. Ihre Verbundenheit zur Natur, zu Mutter Erde ist der Landwirtstochter bis heute geblieben. Die Grünflächen in der Gemeinde liegen ihr nicht zuletzt deshalb besonders am Herzen. Aber auch das Thema Wohnen bewegt sie. Kleine Wohnungen seien dringend notwendig, findet Dehoust und ergänzt: „Es wird viel über Altersarmut gesprochen, aber am Wohnungsmarkt bewegt sich nichts.“

„Da wächst man rein“

In Zukunft wird sie all das selbst am Ratstisch zur Sprache bringen können. „So richtig gerechnet habe ich damit nicht“, gesteht Dehoust, die auf Platz zehn der Liste angetreten war und nun einzige Frau in der sechsköpfigen Fraktion ist. Trotzdem geht sie zuversichtlich an die Arbeit: „Ich habe das Gefühl, da wächst man rein.“ Und die UBL sei „eine richtig gute Truppe“, fügt sie hinzu.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019