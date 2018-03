Block und Bleistift sind trotz iPhone immer dabei

Anzeige

Was verdient ein Redakteur? Ist die Arbeit anstrengend? Was macht den Beruf interessant? Diese und viele andere Fragen rund um die Zeitung und ihre Produktion haben auch gestern wieder wissbegierige Viertklässler beim Projekt „Klasse Kids“ gestellt. Wie intensiv sie sich vorab mit dem Thema befasst haben, das zeigen nicht nur die vielen Eintragungen in der Arbeitsmappe, sondern auch Ausschnitte an der Pinnwand und Zeitungsstapel im Klassenzimmer.

Doch bevor ihn die Schüler mit ihren vielen Fragen löchern dürfen, schildert der „MM“-Redakteur erst einmal den Arbeitsablauf in der Regionalredaktion. Am Beispiel der Samstagausgabe zeigt er auf, wie sich die erste Seite des Lokalteils entwickelt, vom weißen Blatt Papier am Morgen bis zur Blattabnahme am Abend. Schnell erkennen die Projektteilnehmer, was sich in welcher Zeit verändert hat. Auskunft darüber gibt auch die Uhrzeit, die auf jedem Ausdruck einer Seite zu lesen ist.

Medienprojekt „Klasse Kids“ in Grundschulen der Region Das Leseförderprojekt dieser Zeitung richtet sich an 3. und 4. Klassen im Verbreitungsgebiet und hat am 28. Februar begonnen. Der Projektzeitraum umfasst zwei Wochen. In dieser Zeit erhalten mehr als 3500 Schüler aus 168 Klassen in 56 Schulen jeden Tag den „Mannheimer Morgen“ beziehungsweise den „Südhessen Morgen“. Die Zeitungen werden in den Klassen zum Lesen und für Übungen verwendet. Jeder Schüler bekommt ein eigenes Exemplar. Im Rahmen des Projektes kommt es auch zu Unterrichtsbesuchen durch Zeitungsredakteure sowie Vertreter der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord und des Weinheimer Verlags Beltz&Gelberg, die das Projekt als Partner unterstützen. Beim Klasse-Kids“-Gewinnspiel können alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler noch bis zum 21. März ein Osterbild malen und einschicken. Das Gewinnerbild erscheint am Karsamstag in dieser Zeitung. gbr

Im Gespräch mit dem Redakteur wird schnell deutlich, dass viele Schüler das in dieser Ausgabe behandelte Thema der Fußgängerquerung in Neckarhausen kennen. „Ich gehe immer an der Bushaltestelle über die Straße“, verrät ein Schüler. „Ich laufe bis zum Zebrastreifen“, ergänzt eine Mitschülerin. Auch den Artikel über die Ausstellung zum Thema Boden, die derzeit in der Schule gezeigt wird, haben die Viertklässler gelesen.